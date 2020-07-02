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сегодня, 11:11 2

На мосту в парке Дружбы установят гидропрожекторы

На мосту в парке Дружбы установят гидропрожекторы
Фото: www.admblag.ru

Мост в парке Дружбы в Благовещенске украсит архитектурная подсветка. 16 светильников – по четыре штуки с четырёх углов моста будут сиять теплым белым светом.

«Особенность этой подсветки в том, что устанавливаться будут прожекторы с усиленной защитой, так называемые гидропрожекторы. Из-за подъема уровня воды в озере парка часть мостика периодически подтапливает. Обычные прожекторы не могут долго находиться в воде, поэтому будем монтировать специальные», – рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации.

В июне в парке подсветили аллею. У деревьев специалисты установили 140 светильников. В планах подсветить и входную зону, сообщает администрация Благовещенска.

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#отдых #туризм

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Комментарии
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  • Житель28

    Житель28
    1 час назад

    Эти светильники установлены как то безграмотно, когда идешь по тропинкам с той стороны где они установлены, они святят прям по глазам и пригодится либо прикрываться от них, либо смотреть в сторону

  • mm_Марк Козлов

    mm_Марк Козлов
    9 минут назад

    СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные, а дeвки Бeзоткaзные. Вoт сaйт ----- https://shorturl.ca/439

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