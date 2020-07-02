На мосту в парке Дружбы установят гидропрожекторы

Мост в парке Дружбы в Благовещенске украсит архитектурная подсветка. 16 светильников – по четыре штуки с четырёх углов моста будут сиять теплым белым светом.

«Особенность этой подсветки в том, что устанавливаться будут прожекторы с усиленной защитой, так называемые гидропрожекторы. Из-за подъема уровня воды в озере парка часть мостика периодически подтапливает. Обычные прожекторы не могут долго находиться в воде, поэтому будем монтировать специальные», – рассказал Евгений Гамерман, руководитель подрядной организации.

В июне в парке подсветили аллею. У деревьев специалисты установили 140 светильников. В планах подсветить и входную зону, сообщает администрация Благовещенска.