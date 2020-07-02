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Амурчане могут побороться за призы в видеофестивале о Дальнем Востоке

Амурчане могут побороться за призы в видеофестивале о Дальнем Востоке
Фото: krasivo.tvoidv.ru

Первый онлайн-видеофестиваль мобильного контента «Красиво. ДВ» проходит на Дальнем Востоке. Амурчане могут побороться за призовой фонд в один миллион рублей.

Конкурс проходит в пяти номинациях: Характер. Природа. ДВ, Сила. ДВ, Уникально. ДВ и Звуки. ДВ.

Одно из самых строгих требований к участникам - хронометраж видеоролика, который недолжен превышать 15 минут. Снят ролик может быть как на мобильный телефон, так и на до умные очки, фотоаппарат или дрон.

Пока в лидерах по количеству заявок - Бурятия и Камчатка. Но организаторы ждут таланты со всех 11-ти регионах Дальнего Востока.

Заявку можно подать до 10 июля. Подробности участия опубликованы на портале tvoidv.ru. Вторым этапом конкурса станет народное голосование. Конкурсные видео разместят в специальном разделе портала, там можно будет проголосовать всем желающим. Поддержать автора полюбившейся работы можно будет не чаще одного раза в день.

Как сообщает портал krasivo.tvoidv.ru, призовой фонд разделят среди семи победителей. Лучшие авторы в пяти номинациях получат по 100 тысяч рублей, обладатель специального приза жюри - 200 тысяч рублей, а обладатель Гран-при, которого выберут зрители - 300 тысяч рублей.

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#Дальний Восток

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