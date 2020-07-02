В микрорайоне временно изменятся схемы движения автобусов

С 3 июля в микрорайоне Благовещенска временно поменяется схема движения автобусов, сообщает мэрия города.

На улице Воронкова, от Василенко до Студенческой, будут вестись ремонтно-дорожные работы.

В связи с этим движение общественного транспорта будет осуществляться по следующим схемам:

Маршруты №№ 24, 25, 30:

Перинатальный центр – ул. Воронкова – ул. Василенко – ул. Институтская – ул. Студенческая - ул. Воронкова – ул. Кантемирова и далее по маршруту.

Маршрут № 38:

Игнатьевское шоссе – ул. Василенко – ул. Институтская – ул. Текстильная и далее по маршруту.