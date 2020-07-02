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сегодня, 10:24 0

В Амурской области пожарные тушили дом, летнюю веранду и сено

В Амурской области пожарные тушили дом, летнюю веранду и сено
Фото: seyminfo.ru

Вчера в Белогорске по улице Кирова загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 15:25. Через семь минут команда в составе семи человек и двух единиц техники прибыли к месту вызова.

Как сообщает ГУ МЧС по Амурской области, пострадавших нет. Жилой дом удалось спасти. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Октябрьском районе в 16:55 в с.Заозерное загорелось сено на частном подворье. На место происшествия прибыл пожарный пост из с.Максимовка. В течении трёх минут огонь потушили. Обстоятельства пожара устанавливаются.

В 17:00 сообщение о пожаре поступило из Тамбовского района. В с.Куропатино по улице Амурская загорелась летняя кухня. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали открытое горение через 11 минут. Пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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#пожары

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