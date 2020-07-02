Умер основатель юридического факультета АмГУ Анатолий Герасименко
Вчера после тяжелой болезни ушел из жизни профессор кафедры теории и истории государства и права, доктор философских наук Анатолий Петрович Герасименко, сообщает пресс-служба Амурского государственного университета.
Анатолий Петрович окончил Благовещенский государственный педагогический институт в 1971 году. До 1990 года трудился в нем, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой и ректора.
В Амурский государственный университет Анатолий Петрович пришел работать в 1991 году и оставался трудиться в нем до конца своих дней. Он занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой правоведения, затем кафедрой теории и истории государства и права, проректора по научной работе.
С 1992 г. по 2009 г. был деканом гуманитарного, а затем юридического факультетов АмГУ, одним из основателей которого он являлся.
О месте и времени прощания с Анатолием Петровичем будет сообщено дополнительно.
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