Умер основатель юридического факультета АмГУ Анатолий Герасименко

Анатолий Петрович окончил Благовещенский государственный педагогический институт в 1971 году. До 1990 года трудился в нем, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой и ректора.

В Амурский государственный университет Анатолий Петрович пришел работать в 1991 году и оставался трудиться в нем до конца своих дней. Он занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой правоведения, затем кафедрой теории и истории государства и права, проректора по научной работе.

С 1992 г. по 2009 г. был деканом гуманитарного, а затем юридического факультетов АмГУ, одним из основателей которого он являлся.

О месте и времени прощания с Анатолием Петровичем будет сообщено дополнительно.