Предварительные итоги голосования в Амурской области по поправкам в Конституцию

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 258 548 человек.

Что составляет 70.42% от общего числа участников. Против высказались 103 726 человек - 28.25%. Общее число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования - 621 327 человек. Число бюллетеней, выданных участникам голосования - 367667 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования – 367150 Число недействительных бюллетеней - 4876