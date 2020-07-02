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сегодня, 07:15 0

Предварительные итоги голосования в Амурской области по поправкам в Конституцию

На вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?" положительно ответили 258 548 человек.

Что составляет 70.42% от общего числа участников. Против высказались 103 726 человек - 28.25%. Общее число участников голосования, включенных в список участников голосования на момент окончания голосования - 621 327 человек. Число бюллетеней, выданных участникам голосования - 367667 Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования – 367150 Число недействительных бюллетеней - 4876

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