Выбор читателей за 1 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 1 июля.

С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.

Амурские метеорологи подвели итоги прошлого месяца. В июне погода оказалась капризной – было холодно и дождливо. Больше всего осадков выпало в Благовещенске.

В Амурской области назначен новый министр строительства и архитектуры. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, им стал Николай Сибиряков, исполнявший обязанности министра с 15 апреля.

Пятеро человек скончались и один пострадал во время пожара в двухквартирном жилом доме города Зея.