Выбор читателей за 1 июля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 1 июля.
Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи
С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.
В июле погода будет жаркой, но дождливой
Амурские метеорологи подвели итоги прошлого месяца. В июне погода оказалась капризной – было холодно и дождливо. Больше всего осадков выпало в Благовещенске.
Николая Сибирякова утвердили в должности министра строительства и архитектуры Приамурья
В Амурской области назначен новый министр строительства и архитектуры. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, им стал Николай Сибиряков, исполнявший обязанности министра с 15 апреля.
В Зее при пожаре погибли пять человек
Пятеро человек скончались и один пострадал во время пожара в двухквартирном жилом доме города Зея.
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