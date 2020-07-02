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Выбор читателей за 1 июля

Выбор читателей за 1 июля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 1 июля.

Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи

С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.

В июле погода будет жаркой, но дождливой

Амурские метеорологи подвели итоги прошлого месяца. В июне погода оказалась капризной – было холодно и дождливо. Больше всего осадков выпало в Благовещенске.

Николая Сибирякова утвердили в должности министра строительства и архитектуры Приамурья

В Амурской области назначен новый министр строительства и архитектуры. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, им стал Николай Сибиряков, исполнявший обязанности министра с 15 апреля.

В Зее при пожаре погибли пять человек

Пятеро человек скончались и один пострадал во время пожара в двухквартирном жилом доме города Зея.

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#Обзор #интернет #СМИ

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