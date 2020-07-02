Астрологический прогноз на 2 июля

Восход Солнца: 04:24

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. В первой половине дня сотрудничество с партнерами и обращения к начальству окажутся успешными. Вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Не исключено, что одинокие Львы именно сегодня познакомятся с человеком, с которым свяжут дальнейшую судьбу. Неблагоприятные тенденции второй половины дня могут привести к финансовым потерям или измене доверенного человека. Если есть возможность, проведите вечер этого дня на природе. Благоприятный день для активного включения в профессиональную деятельность. Повышенная работоспособность заставит ваших коллегудивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. Успешному ходу дел будутспособствовать усидчивость и концентрация внимания. Во второй половине днявероятны неожиданности в личной жизни, как приятные, так и не очень. Однако неследует волноваться, вы теперь в состоянии все преодолеть.

Телец. Жизненный потенциал, аура, творческие способности возрастают. Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере проявить все свои таланты или полностью осуществить задуманное. Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку. Стрельцов первой декады космические влияния подтолкнут к обновлению и поиску новых сфер деятельности, а у Стрельцов второй и третьей декады избыток энергии вызовет агрессивность или неудовлетворенность достигнутыми результатами. Сегодня вы можете почувствовать потребностьв отдыхе. Умиротворение, к которому вы стремитесь, благоприятно скажется наатмосфере в семье. Посвятите день детям. Вы получите огромное удовольствиеот общения с ними.

Близнецы. Нельзя только работать, нужен отдых! И конкретно сегодня хорошим вариантом может стать просмотр комедии. Неблагоприятное расположение планет может отрицательно сказаться на вашей деятельности. Вполне возможно, что вы станетежертвой козней недоброжелателя. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на вашем семейном бюджете. Во второй половине дня вероятна легкая депрессия. Постарайтесь не концентрировать свое внимание на собственных переживаниях, это осложнит отношения с близким человеком.

Рак. Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятно планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на лоне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость. Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу Во второй половине дня ваши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам. Сексуальные контакты потребуют большой осторожности.

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Лев. Ответственное отношение к делу позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. Звезды рекомендуют наметить приоритеты и правильно распределить свое время. Ваша энергичность может увлечь или удивить окружающих. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Крайне неблагоприятный день. Не исключено, чтоименно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что неблагоприятно отразится на вашем умении правильнонаправлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми плачевными. Займите выжидательную позицию.

Дева. Сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Звезды рекомендуют быть внимательным и осторожным. Постарайтесь избегать ненужных разговоров, потому что сейчас они ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Вам предстоит принятие очень важных решений. Неблагоприятный день для деловых операций.Постарайтесь воздержаться от встреч со знакомыми и контактов с партнерами.Именно в этот день новые знакомства будут иметь негативные последствия. Избегайте денежных вложений. Кажущаяся выгода обманчива.

Весы. В семейных отношениях следует сдерживать страсти, иначе ситуация может выйти из-под контроля — разразится крупная ссора, которая ни к чему хорошему не приведет. Не забывайте, что в критических ситуациях алкоголь - плохой помощник. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся их преодолеть, то все будет способствовать вашему успеху, в семье воцарится мир и полное взаимопонимание. Финансовые проблемы не оставят вас и повлекут за собой много неприятностей. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений. Не следует принимать окончательных решений, о которых вы можете потом пожалеть. Этот день желательно посвятить общению с самыми близкими людьми. Во второй половине дня вероятны заболевания,которые чреваты тяжелыми осложнениями. Если не обратиться за квалифицированной помощью, то вероятна кризисная ситуация.

Скорпион. Жизненный потенциал на высоком уровне. Смело беритесь за любое дело — вероятность успеха очень велика. Удача улыбается Овнам творческих профессий. Возможны важное знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которые благоприятно скажутся на развитии дел. Вероятно романтическое приключение или очень радостная встреча со старыми друзьями. Не исключено, что во второй половине дня вы сможете решить проблемы личной жизни. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами —отложите это на следующий год. День не совсем удачен для решения каких-либо серьезных вопросов. Наведите порядок в документации, чтобы проверка не застала васврасплох. Вероятны романтическая встреча или новое знакомство.

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Стрелец. Сложный, противоречивый день. Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми — вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свойродительский авторитет. Несмотря на жизненную ситуацию, вы не должны замыкаться в себе и в своем доме, зовите к себе друзей.

Козерог. День символизирует обновление, очищение, солнечный свет. Удачны короткие поездки, отдых на природе прибавит сил. Возросшее обаяние женщин-Близнецов позволит им преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого физического напряжения. Мужчин-Близнецов звезды предупреждают о возможности травмы или расстройства здоровья.

Водолей. Тяжелый день, связанный с противоречиями, суетой. Сегодня вам предстоит приспосабливаться к новым обстоятельствам, проявлять то хладнокровие, то страстность. Необходим творческий подход к делу. Впереди у вас долгожданная встреча с понимающим вас человеком. Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем.

Рыбы. Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент. Положение планет располагает к иллюзиям, мистицизму и суеверию. Возникнут путаница в делах, финансовые затруднения. Купленный товар может оказаться со скрытым браком.

Астролог: Вальдемар Небоходцев