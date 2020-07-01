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Главный санитарный врач области прокомментировала обстановку в избирательных участках

Голосование идёт в безопасных условиях считает руководитель регионального Роспотребнадзора

"Проголосовала всё региональное управление Роспотребнадзора. Мы голосовали в течение недели. Наряду с этим мы смотрели, как выполняются правила санитарной безопасности. Осмотрели с рекомендациями более 30 % избирательных участков. Результаты нас порадовали: везде достаточное количество дезифектантов, СИЗов. Мы провели выборочное тестирование членов избирательных комиссий. Очень грамотно организована логистика движения -, население движется в определённом порядке. Я с уверенностью могу сказать - голосование идёт в безопасных условиях", - сообщила Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова .

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#выборы

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