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сегодня, 17:05 0

В июле погода будет жаркой, но дождливой

В июле погода будет жаркой, но дождливой
Фото: kiev.informator.ua

Амурские метеорологи подвели итоги прошлого месяца. В июне погода оказалась капризной – было холодно и дождливо. Больше всего осадков выпало в Благовещенске.

«Результат был перекрыт 89-летней давности: в 1931 году в июне за месяц выпало 235 мм, нынче на 16 мм больше. В 2000-е всего один раз месячная сумма осадков в июне превысила 200 мм, так было в 2009-м, когда выпало 226 мм. Второй результат по области – у Поярково. В селе выпало 2,5 июньских нормы осадков» - сообщает Амургидрометцентр.

На юге Амурской области норма осадков была превышена в 1,2— 2 раза. На севере дождей выпало меньше, а на северо-западе существенно меньше. В Сковородинском и Тындинском районах и на западе Зейского июньские осадки составили всего 50-80% нормы.


Еще один фактор роднит 2009 год с 2020-м — низкий температурный фон, который стал существенно ниже средних многолетних показателей. В отдельные дни погода больше соответствовала майским характеристикам. В среднем июнь-2020 не дотянул до нормы почти 2°, при этом в 2009-м температура была ниже еще на 0,5°.


Погода наступившего июля, по словам метеорологов, пока также не обещает стабильности. Дожди будут идти часто, но температура будет больше соответствовать сезону.

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#погода

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