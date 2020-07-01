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сегодня, 16:00 0

Россиян не пускают в Европу

Россиян не пускают в Европу
Фото: batys.ortcom.kz

С 1 июля Европа открыла внешние границы для туристов нескольких стран. Однако, россиян в страны Европы не пустят из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на территории государства.

Информация об этом появилась на официальном сайте Совета Европы, сообщает lenta.ru

Европейские страны постепенно начинают снимать ограничения на поездки, введенные на фоне пандемии коронавируса, для жителей нескольких государств. В их числе оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Критерии, по которым отбирались государства для так называемого «зеленого» списка, включают не только эпидемиологическую обстановку, но и ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения коронавируса.

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#туризм

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