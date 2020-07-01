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сегодня, 15:52 0

В Зее по факту гибели на пожаре пяти человек началась доследственная проверка

В Зее по факту гибели на пожаре пяти человек началась доследственная проверка
Фото: orenonline.ru

Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели пяти человек из-за пожара в жилом доме в городе Зея. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 1 июля в многоквартирном доме по адресу Белоусова, 46. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. При тушении пожарным расчетом из квартиры были извлечены шесть человек. Троих мужчин и двух женщин спасти не удалось, еще один человек был доставлен в больницу с ожогами. Личности погибших и причина возгорания устанавливаются.

«В настоящее время проведен первоначальный осмотр места происшествия, назначена судебная пожарно-техническая экспертиза. Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, ранее злоупотребляли спиртными напитками», — отметили в пресс-службе.

В целях установления причин и обстоятельств произошедшего на место происшествия направлены следователи-криминалисты аппарата следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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