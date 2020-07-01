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сегодня, 15:33 2

Солисты ОКЦ устроили концерты под открытым небом во дворах Благовещенска

Солисты ОКЦ устроили концерты под открытым небом во дворах Благовещенска
Фото: @okcblag

Солисты вокальных студий ОКЦ выступили с концертами во дворах Благовещенска

Зрителями стали жители домов по адресам ул.Рабочая, 261 и Северная, 38.


Как сообщает @okcblag, в выступлении приняли участие артисты: Андрей Гилетия, Инна Казарян, Анастасия Клевакина, Полина Линник.

Благовещенцы, соскучившись по концертам за время самоизоляции, тепло приняли артистов ОКЦ. Солисты исполнили известные многим хиты российской эстрады. Послушать концерт под открытым небом благовещенцы выходили целыми семьями. В Инстаграмм аккаунте ОКЦ подписчики благодарят артистов за подаренную возможность стать зрителями выступления.

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Дожили, голсовалки в подворотне, дворовые пивци ртом...

  • retired21

    retired21
    1 час назад

    хороший фон))

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