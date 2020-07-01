Солисты ОКЦ устроили концерты под открытым небом во дворах Благовещенска
Солисты вокальных студий ОКЦ выступили с концертами во дворах Благовещенска
Зрителями стали жители домов по адресам ул.Рабочая, 261 и Северная, 38.
Как сообщает @okcblag, в выступлении приняли участие артисты: Андрей Гилетия, Инна Казарян, Анастасия Клевакина, Полина Линник.
Благовещенцы, соскучившись по концертам за время самоизоляции, тепло приняли артистов ОКЦ. Солисты исполнили известные многим хиты российской эстрады. Послушать концерт под открытым небом благовещенцы выходили целыми семьями. В Инстаграмм аккаунте ОКЦ подписчики благодарят артистов за подаренную возможность стать зрителями выступления.
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💥Сегодня солисты 🎙вокальных студий ОКЦ: @sozvuchie_okc @solveig_blg создавали праздничное настроение во дворах: ул.Рабочая, 261 и Северная, 38. 🙏Благодарим за выступления: Андрея Гилетия @andrey100997 Инну Казарян @innakazaryan1996 Анастасию Клевакина @nastiaklevakina Полину Линник @0_young_20 Фото и видео @klevakina_irina #окц #голосование #маленькийконцерт #поемвезде
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