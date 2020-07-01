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1июля
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сегодня, 13:59 0

В Приамурье состоялись авиационные учения

В Приамурье состоялись авиационные учения
Фото: tvzvezda.ru

В Амурской области прошли летно-тактические учения экипажей дальней авиации. «Медведи» Ту-95МС провели в воздухе более восьми часов, передает телеканал «Звезда».

В учениях задействовали более десяти ракетоносцев Ту-95мс и самолетов-заправщиков Ил-78. Летчики выполнили ракетные пуски по целям на полигоне в Камчатском крае и отработали дозаправку топливом в воздухе.

Дозаправка проходила на высоте более 6000 метров на скорости в 550 километров в час. Это один из наиболее сложных элементов в программе летной подготовки.

При этом дозаправка в воздухе позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи на большом удалении от места базирования.

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#военные

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