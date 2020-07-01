В Приамурье состоялись авиационные учения

В учениях задействовали более десяти ракетоносцев Ту-95мс и самолетов-заправщиков Ил-78. Летчики выполнили ракетные пуски по целям на полигоне в Камчатском крае и отработали дозаправку топливом в воздухе.



Дозаправка проходила на высоте более 6000 метров на скорости в 550 километров в час. Это один из наиболее сложных элементов в программе летной подготовки.



При этом дозаправка в воздухе позволяет значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи на большом удалении от места базирования.