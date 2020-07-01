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сегодня, 13:40 3

Число амурчан проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ превысило 300 тысяч

Число амурчан проголосовавших по поправкам в Конституцию РФ превысило 300 тысяч
Фото: duma.gov.ru

По состоянию на 12 часов по местному времени, число участников голосования, получивших бюллетени, составило 308 990 человек. Это 49,7% от общего числа участников голосования, включенных в списки. В этой явке учитываются граждане, принимавшие участие в голосовании с 25 июня до 10 утра 1 июля.

Тех граждан, которые не успели проголосовать до 1 июля, участковые комиссии ждут сегодня до 20:00. Кроме того, до 17:00 принимаются обращения о предоставлении возможности проголосовать на дому. Можно просто позвонить в участковую комиссию или передать обращение через других лиц. Члены комиссии с переносным ящиком для голосования приедут к гражданину домой. Голосование вне участков проводится с соблюдением санитарных норм с использованием членами комиссии средств индивидуальной защиты, а также антисептических средств для обработки рук и контактных поверхностей.

На участках также предприняты меры безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Всем участникам выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. В помещениях регулярно проводится уборка и дезинфекция. За соблюдением санитарных норм и ходом голосования следят общественные наблюдатели. По мнению граждан, опрошенных корреспондентами "АмурИнфо", голосование проходит легитимно, обеспечена возможность выразить свое мнение, как дому, так и непосредственно на избирательных участках.

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#выборы

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    45 минут назад

    Ну как и ожидалось, нарисуют в итоге 72%.

  • Радован Кораджич

    Радован Кораджич
    38 минут назад

    Да все ложили на вашу конституцию, её никто не соблюдает.

  • Демидыч

    Демидыч
    22 минуты назад

    за державу стыдно-жить с такой Конституцией всем поколениям будет обидно

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