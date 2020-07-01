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1июля
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сегодня, 19:08 2

Икона, написанная главой Циолковского, отправилась в Москву

Икона, написанная главой Циолковского, отправилась в Москву
Фото: @tsiolkovsky.ru

Циолковский встретил участников международного автопробега «От общей Победы - к общему миру!». Через всю страну едут шесть россиян, среди которых и девушка-дальневосточница.

Автопробег передвигается на раритетном автомобиле ГАЗ-М-20 «Победа». Стартовал автопробег из Владивостока 22 июня, до финальной точки - города-Героя Москва его участники планируют добраться ко 2 сентября.

Глава Циолковского Сергей Левицкий вручил участникам пробега самописную икону.

- Участникам автопробега я подарил икону «Невеста неневестная», которую написал сам. Она будет сопровождать их в пути, чтобы ребята с Божьей помощью добрались до Москвы без происшествий, - рассказал Сергей Владимирович.

Икону пообещали передать в Центральный музей вооруженных сил РФ в Москве.

Как сообщает @tsiolkovsky.ru, в коллекции Сергея Левицкого 45 икон. Глава ЗАТО пишет не только лики святых. Со стены рабочего кабинета на него смотрит самописный Владимир Путин. В декабре 2019 года Сергей Левицкий вручил икону с ликом Богородицы гендиректору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину.

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#отдых #религия #Циолковский

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    в отставке у мэра будет заработок

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Быть богомазом - дело богоугодное, но чиновник всё же должен заниматься социальными вопросами.

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