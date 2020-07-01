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сегодня, 13:01 1

В Ерофее Павловиче появилась новая «скорая»

В Ерофее Павловиче появилась новая «скорая»
Фото: @skovorodinskiy_rayon

Участковая больница поселка Ерофей Павлович получила новый автомобиль «скорой помощи». Как сообщает пресс-служба Сковородинского района, автомобиль оснащен современным оборудованием. Новых санитарных машин в поселке не было с 2015 года.

В «скорой» есть аппараты для сердечно-легочной реанимации, комплекты средств для иммобилизации и транспортировки пациента и многие другие аппараты и инструменты. Оборудование машины позволит оказывать скорую медицинскую помощь, а также проводить санитарную эвакуацию и мониторить состояние организма человека.

Машина также оборудована предпусковым подогревателем двигателя. Это поможет бесперебойно работать в холода.

Последняя машина для больницы Ерофея Павловича передавалась в 2015 году. Со временем «скорая» пришла в неисправное состояние.

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#медицина

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Stat

    Stat
    26 минут назад

    А есть кому на ней работать?

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