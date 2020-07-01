В Ерофее Павловиче появилась новая «скорая»

Участковая больница поселка Ерофей Павлович получила новый автомобиль «скорой помощи». Как сообщает пресс-служба Сковородинского района, автомобиль оснащен современным оборудованием. Новых санитарных машин в поселке не было с 2015 года.

В «скорой» есть аппараты для сердечно-легочной реанимации, комплекты средств для иммобилизации и транспортировки пациента и многие другие аппараты и инструменты. Оборудование машины позволит оказывать скорую медицинскую помощь, а также проводить санитарную эвакуацию и мониторить состояние организма человека.



Машина также оборудована предпусковым подогревателем двигателя. Это поможет бесперебойно работать в холода.



Последняя машина для больницы Ерофея Павловича передавалась в 2015 году. Со временем «скорая» пришла в неисправное состояние.