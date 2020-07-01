Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:45 0

В Шимановске уронили электрический столб (видео)

В Шимановске уронили электрический столб (видео)
Фото: @kriminal.blg

Вчера, 30 июня, в Шимановске упал электрический столб. Как сообщили в ЕДДС города, инцидент произошел в первой половине дня.

Линия, которую поддерживала конструкция, принадлежит индивидуальному предпринимателю – питает пилораму.

Судя по видео очевидцев, рабочие проводили какие-то земляные работы вокруг столба, когда он потерял равновесие и упал. При этом столб зацепил повредились провода, питающие жилые дома. Оказался обесточенным 1-й микрорайон города.

Как сообщили в пресс-службе компании ДРСК, на восстановление подачи электроэнергии ушло около часа. Энергетики заменили поврежденные изоляторы.

Источник: https://www.instagram.com/kriminal.blg/

Просмотров всего: 305

#происшествия #юмор

распечатать


Происшествия 2

В Октябрьском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки в крупном размере
Происшествия

В Зее при пожаре погибли пять человек
Происшествия 3

Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство

Происшествия 29

В Амурской области мужчина, которого искали четыре дня, сам вышел из леса
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь