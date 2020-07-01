В Шимановске уронили электрический столб (видео)

Вчера, 30 июня, в Шимановске упал электрический столб. Как сообщили в ЕДДС города, инцидент произошел в первой половине дня.

Линия, которую поддерживала конструкция, принадлежит индивидуальному предпринимателю – питает пилораму.

Судя по видео очевидцев, рабочие проводили какие-то земляные работы вокруг столба, когда он потерял равновесие и упал. При этом столб зацепил повредились провода, питающие жилые дома. Оказался обесточенным 1-й микрорайон города.

Как сообщили в пресс-службе компании ДРСК, на восстановление подачи электроэнергии ушло около часа. Энергетики заменили поврежденные изоляторы.

Источник: https://www.instagram.com/kriminal.blg/