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Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом

Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом
Фото: geopolitica.ru

Такое заявление Рамзан Кадыров сделал во время совещания с местными властями. Отрывок из своего выступления он разместил в своем Telegram-канале.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что все предлагаемые поправки к конституции касаются «усиления государственных позиций», поэтому принять участие в голосовании стоит любому россиянину. Как сообщает РИА «Новости», в Кремле на высказывание Кадырова уже отреагировали.

- Конституцией не предусмотрена должность «пожизненного президента», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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#политика

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