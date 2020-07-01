Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — заявил Кадыров.

Он также отметил, что все предлагаемые поправки к конституции касаются «усиления государственных позиций», поэтому принять участие в голосовании стоит любому россиянину. Как сообщает РИА «Новости», в Кремле на высказывание Кадырова уже отреагировали.

- Конституцией не предусмотрена должность «пожизненного президента», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.