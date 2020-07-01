В Приамурье завершились голосования по поправкам в Конституцию РФ на придомовых территориях

В Амурской области в основной день голосования открылись 760 участков, в том числе 22 временных. Число проголосовавших амурчан превысило 290 тысяч. Это почти 47% от общего числа участников голосования, включенных в списки. В этой явке учитываются граждане, принимавшие участие в голосовании с 25 июня до 10 утра 1 июля.

С 25 по 30 июня проголосовать по изменениям в основном законе страны можно было на придомовых территориях. В Благовещенске для выездных голосований были организованы мобильные пункты. Специально оборудованные автобусы ежедневно выезжали в различные районы города. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках.



«Голосование в автобусе экономит время и абсолютно безопасно, мы ежечасно обрабатываем салон дезинфектором. Каждому человеку выдается индивидуальный пакет, в котором одноразовые перчатки, маска, ручка и дезинфицирующая салфетка», – поделилась член УИК №311 Елизавета Давиденко.



Во время голосования на придомовых территориях горожане могли не только выразить свое мнение по изменениям в основном законе страны, но и выбрать территорию для благоустройства.



«Помимо голосования по Конституции в этом году избирателям представился уникальный шанс проголосовать за свое видение благоустройства общественных придомовых территорий. Каждый голосующий заполняет анкету, и выбирает тот вид благоустройство, которой он хотел бы претворить в жизнь», – рассказал депутат благовещенской городской Думы Антон Кочетов.



Тех граждан, которые не успели проголосовать до 1 июля, участковые комиссии ждут сегодня до 20:00.



Кроме того, до 17:00 принимаются обращения о предоставлении возможности проголосовать на дому. Можно просто позвонить в участковую комиссию или передать обращение через других лиц. Члены комиссии с переносным ящиком для голосования приедут к гражданину домой. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением санитарных норм с использованием членами комиссии средств индивидуальной защиты (одноразовых масок, перчаток, защитных экранов для лица), а также антисептических средств для обработки рук и контактных поверхностей.