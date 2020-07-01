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сегодня, 11:39 2

В день голосования решили пожениться 18 амурских пар

В день голосования решили пожениться 18 амурских пар
Фото: @zagsamur

Сегодня, 1 июля, в Амурской области поженятся 18 пар. Как сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области, 15 свадеб сыграют в областном центре.

Две пары поженятся в Свободном, и одна – в Ивановке.

- Несмотря на то, что сегодня среда и день не очень популярный для бракосочетания, но в Приамурье 18 пар выбрали 1 июля для государственной регистрации брака. Это еще раз говорит о том, что для любви нет определенного времени, а семейный ценности всегда были, есть и будут важнейшим приоритетом у наших граждан, - прокомментировали в управлении.

Тем временем, на прошлой неделе ЗАГСы области зарегистрировали рождение 160 малышей. Больше всего родилось девочек – 82.

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    испортили людям праздник.....

  • На амуринфЕ(2)

    На амуринфЕ(2)
    1 час назад

    Приамурье ИнфА такая желтизна, ну поженились, да поженились. Зачем слово "голосование" приплетать-то сюда?

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