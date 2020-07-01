В день голосования решили пожениться 18 амурских пар

Сегодня, 1 июля, в Амурской области поженятся 18 пар. Как сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области, 15 свадеб сыграют в областном центре.

Две пары поженятся в Свободном, и одна – в Ивановке.



- Несмотря на то, что сегодня среда и день не очень популярный для бракосочетания, но в Приамурье 18 пар выбрали 1 июля для государственной регистрации брака. Это еще раз говорит о том, что для любви нет определенного времени, а семейный ценности всегда были, есть и будут важнейшим приоритетом у наших граждан, - прокомментировали в управлении.



Тем временем, на прошлой неделе ЗАГСы области зарегистрировали рождение 160 малышей. Больше всего родилось девочек – 82.