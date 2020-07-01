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сегодня, 11:34 0

Ушел из жизни актер Виктор Проскурин

Ушел из жизни актер Виктор Проскурин
Фото: @listim.com

О произошедшем супруга артиста Ирина Хонда сообщила в соцсети.

— Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть. Царствие небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом, — написала вдова.

Женщина уточнила, что советский и российский актер умер 30 июля. О причинах смерти не сообщается.

СПРАВКА: Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года в Казахстане. В Актюбинске родители оформили документы на ребенка и привезли его в Москву. После школы Проскурин сдавал экзамены во МХАТ, театральное училище имени Щепкина, ГИТИС, и со второго раза поступил в Щукинское училище. Проскурин стал широко известен благодаря роли Геннадия Ляпищева в фильме «Большая перемена» и роли Вожеватова в «Жестоком романсе». Также он снимался в картинах «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры», «Жизнь Клима Сангина» и многих других.

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#память

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