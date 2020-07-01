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сегодня, 11:29 0

PayPal отказалась от внутренних переводов в России

PayPal отказалась от внутренних переводов в России
Фото: bitnovosti.com

Руководство компании уведомило о своем решении ЦБ РФ. Причиной стало то, что на процент внутренних переводов составил лишь 4% от операций, совершенных в 2019 году.

Теперь компания планирует развиваться в направлении трансграничных операций. Переход на новую бизнес-модель будет произойдет в августе.

«Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России… Мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществах»,— цитирует сообщение PayPal ТАСС.

Сообщается, что офис компании в Москве будет сохранен.

Справка: PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь — Илон Маск (в 2002 году компанию купил eBay). Платежная система действует более чем в 200 странах.

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#экономика

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