PayPal отказалась от внутренних переводов в России

Руководство компании уведомило о своем решении ЦБ РФ. Причиной стало то, что на процент внутренних переводов составил лишь 4% от операций, совершенных в 2019 году.

Теперь компания планирует развиваться в направлении трансграничных операций. Переход на новую бизнес-модель будет произойдет в августе.



«Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России… Мы планируем продолжить свое развитие и рост в России, сфокусировав наши усилия в сфере наших конкурентных преимуществах»,— цитирует сообщение PayPal ТАСС.



Сообщается, что офис компании в Москве будет сохранен.



Справка: PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Ее сооснователь — Илон Маск (в 2002 году компанию купил eBay). Платежная система действует более чем в 200 странах.