На Красной Пресне в Тынде построят велодорожку

Центральную улицу города ожидает реконструкция. Сейчас специалисты проектной организации из Благовещенска работают в Тынде.

Представители ООО «Азимут ДВ» проводят топографическую съемку главной улицы столицы БАМа – Красной Пресни.

Главная дорога Тынды от улицы Кирова до федеральной трассы А-360, протяженностью около двух километров, будет полностью реконструирована. В планах строителей укладка нового асфальта, обновление тротуаров, обустройство водоотводных канав и установка освещения. Также на Красной Пресне может появиться велодорожка.

Как сообщает @gorodtynda.official, работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Реконструкция начнётся весной следующего года.