На Красной Пресне в Тынде построят велодорожку
Центральную улицу города ожидает реконструкция. Сейчас специалисты проектной организации из Благовещенска работают в Тынде.
Представители ООО «Азимут ДВ» проводят топографическую съемку главной улицы столицы БАМа – Красной Пресни.
Главная дорога Тынды от улицы Кирова до федеральной трассы А-360, протяженностью около двух километров, будет полностью реконструирована. В планах строителей укладка нового асфальта, обновление тротуаров, обустройство водоотводных канав и установка освещения. Также на Красной Пресне может появиться велодорожка.
Как сообщает @gorodtynda.official, работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Реконструкция начнётся весной следующего года.
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Главную улицу Тынды ждёт реконструкция 🚘🚌⚒ В Тынде работают специалисты проектной организации из Благовещенска. Представители ООО «Азимут ДВ» проводят топографическую съемку главной улицы столицы БАМа – Красной Пресни. Геодезические работы ведутся для разработки ПСД будущей реконструкции центральной улицы. Главная дорога Тынды от улицы Кирова до федеральной трассы А-360, протяженностью около двух километров, будет полностью реконструирована. Здесь уложат новый асфальт, обновят тротуары, обустроят водоотводные канавы и установят освещение. Также в планах на Красной Пресне сделать велодорожку. Эти работы предусмотрено выполнить за счет средств федерального бюджета. Работы планируется начать весной следующего года.
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