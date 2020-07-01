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На Красной Пресне в Тынде построят велодорожку

На Красной Пресне в Тынде построят велодорожку
Фото: @gorodtynda.official

Центральную улицу города ожидает реконструкция. Сейчас специалисты проектной организации из Благовещенска работают в Тынде.

Представители ООО «Азимут ДВ» проводят топографическую съемку главной улицы столицы БАМа – Красной Пресни.

Главная дорога Тынды от улицы Кирова до федеральной трассы А-360, протяженностью около двух километров, будет полностью реконструирована. В планах строителей укладка нового асфальта, обновление тротуаров, обустройство водоотводных канав и установка освещения. Также на Красной Пресне может появиться велодорожка.

Как сообщает @gorodtynda.official, работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета. Реконструкция начнётся весной следующего года.

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Главную улицу Тынды ждёт реконструкция 🚘🚌⚒ В Тынде работают специалисты проектной организации из Благовещенска. Представители ООО «Азимут ДВ» проводят топографическую съемку главной улицы столицы БАМа – Красной Пресни. Геодезические работы ведутся для разработки ПСД будущей реконструкции центральной улицы. Главная дорога Тынды от улицы Кирова до федеральной трассы А-360, протяженностью около двух километров, будет полностью реконструирована. Здесь уложат новый асфальт, обновят тротуары, обустроят водоотводные канавы и установят освещение. Также в планах на Красной Пресне сделать велодорожку. Эти работы предусмотрено выполнить за счет средств федерального бюджета. Работы планируется начать весной следующего года.

Публикация от Администрация города Тынды (@gorodtynda.official)

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#дороги #Тында

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