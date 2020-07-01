Набережная Зеи преобразится к середине октября

В 2019 году жители Зеи в ходе рейтингового голосования выбрали территорию набережной̆ у городского парка. В ходе проведения конкурсных процедур победу одержал дизайн-проект Виталия Черногора.

В плане отображен участок от пер. Жуковского до пер. Серова. В результате меньше чем через полгода здесь появятся зоны отдыха и новые архитектурные формы.



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Как сообщает администрация города Зеи, в ближайшее время предстоит сделать две площадки для отдыха и автомобильную стоянку напротив лестничного спуска от церкви. Главный архитектор города Сергей Копылов отметил, что первая площадка будет выполнена в романтическом стиле. Влюблённые смогут посидеть на украшенных скамейках под фонарями. Вторая зона будет выполнена в современном стиле.

«По тротуару смогут прогуливаться мамочки с колясками, а все желающие сделать фотографию в ротонде», - отмечает пресс-служба города.





Сдача объекта запланирована на середину октября этого года.