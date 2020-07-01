Набережная Зеи преобразится к середине октября
В 2019 году жители Зеи в ходе рейтингового голосования выбрали территорию набережной̆ у городского парка. В ходе проведения конкурсных процедур победу одержал дизайн-проект Виталия Черногора.
В плане отображен участок от пер. Жуковского до пер. Серова. В результате меньше чем через полгода здесь появятся зоны отдыха и новые архитектурные формы.
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Как сообщает администрация города Зеи, в ближайшее время предстоит сделать две площадки для отдыха и автомобильную стоянку напротив лестничного спуска от церкви. Главный архитектор города Сергей Копылов отметил, что первая площадка будет выполнена в романтическом стиле. Влюблённые смогут посидеть на украшенных скамейках под фонарями. Вторая зона будет выполнена в современном стиле.
«По тротуару смогут прогуливаться мамочки с колясками, а все желающие сделать фотографию в ротонде», - отмечает пресс-служба города.
Сдача объекта запланирована на середину октября этого года.
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НАБЕРЕЖНАЯ ЗЕИ 2020 📊В 2019 году в ходе рейтингового голосования горожане выбрали территорию набережной реки Зея у городского парка. ⠀ 🗂Был подготовлен дизайн-проект. В ходе проведения конкурсных процедур победу одержал ИП Виталий Черногор. В план взят участок от пер. Жуковского до пер. Серова. ⠀ ⛲️Главный архитектор Сергей Копылов показал корреспонденту ГТРК Амур где будут расположены зоны отдыха и какие архитектурные формы там будут размещены. ⠀ В планах сделать две площадки для отдыха и автомобильную стоянку напротив лестничного спуска от церкви. 💞Первая площадка будет выполнена в романтическом стиле, влюблённые смогут посидеть на украшенных скамейках под фонарями в уютной атмосфере, а молодожёны повесить свои замочки. 🏙Вторая зона будет уже в современном стиле, там можно собираться большой компанией, петь песни и играть на гитаре. По тротуару смогут прогуливаться мамочки с колясками, а все желающие сделать фотографию в ротонде - архитектурном сооружение цилиндрической формы с круглым куполом. ⠀ ☘️По заверению Сергея Дариановича, место это будет безопасным и никакие наводнения с разливами ему не страшны. ✅Сдача объекта запланирована на середину октября этого года.
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