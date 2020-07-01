Амурские семьи начали получать повторные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей

Главной особенностью дополнительной выплаты является то, что за ней не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.





Семьи, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это у них есть больше трех месяцев. Заявления принимаются до 30 сентября включительно.