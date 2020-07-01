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сегодня, 10:33 0

Амурские семьи начали получать повторные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей

Напомним, что в связи с указом президента от 23 июня право на дополнительную единовременную выплату получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей, рожденные в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Главной особенностью дополнительной выплаты является то, что за ней не нужно никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.


Семьи, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это у них есть больше трех месяцев. Заявления принимаются до 30 сентября включительно.

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#дети

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