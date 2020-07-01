В Свободном появится детский веревочный парк
В свободненский лагерь «Спортивный» привезли детали детского верёвочного парка. Сегодня рабочие начали его собирать, пишут «Зейские огни».
Аттракцион расположится в два яруса и будет иметь 12 этапов. Веревочные мостики, перекладины и сетки дети будут преодолевать на высоте двух-трех метров. При этом упасть с трассы будет сложно: по всему сооружению проложен страховочный трос.
На сборку парка уйдёт десять дней. Однако пока что детей в него не пустят – из-за пандемии детские лагеря пока что остаются закрытыми.
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◽️В лагерь "Спортивный" поступило новое оборудование - верёвочный парк, о котором мы уже рассказывали в мае. ⠀ ◽️Сегодня подрядчики приступили к его сборке. На это у специалистов уйдёт десять дней. ⠀ ◽️Верёвочный парк или, как их ещё называют, тайпарк или канатный парк - это комплекс с аттракционами, которые находятся на высоте более двух-трёх метров над землей. ⠀ ◽️Каждый участник может почувствовать себя настоящим скалолазом, альпинистом или просто ловким человеком. Этапы верёвочных парков соединены в одну логическую цепочку с общими правилами прохождения. Так же этапы делятся на три основные группы: элементы подъёма, элементы перемещения на высоте, элементы спуска. ⠀ ◽️Верёвочный парк, который монтируют в лагере, имеет 12 этапов и расположен в два яруса. ⠀ ◽️И хотя из-за пандемии детские лагеря остаются закрытыми, подготовка базы и её оснащение не прекращаются. ⠀ 📸 @sk_okean_svob ⠀ #свободный #зейскиеогни #центрспортивнойподготовки #спортивныйлагерь #летнийотдых
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