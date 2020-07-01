В Свободном появится детский веревочный парк

Аттракцион расположится в два яруса и будет иметь 12 этапов. Веревочные мостики, перекладины и сетки дети будут преодолевать на высоте двух-трех метров. При этом упасть с трассы будет сложно: по всему сооружению проложен страховочный трос.

На сборку парка уйдёт десять дней. Однако пока что детей в него не пустят – из-за пандемии детские лагеря пока что остаются закрытыми.