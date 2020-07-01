Амурским аистам "подкинули" чужого птенца

В Муравьевском заказнике специалисты "подкинули" аистам чужого птенца.

Как сообщает @ohotaamur, краснокнижный "малыш" был спасен в Константиновском районе. Птенец выпал из гнезда, скорее всего из-за сильного ветра. Маленький аист печально брёл вдоль трассы в районе поворота на Зеньковку, о чём в управление по охране животного мира сообщили неравнодушные амурчане.

- Первоначально поступила информация, что птица ранена. На место происшествия выехал один из наших служащих, понаблюдал за аистом. Затем птенец был аккуратно отловлен и несколько дней прожил под присмотром специалистов. После того, как стало понятно, что с аистенком все нормально, было решено попробовать вернуть его в дикую природу. Но, конечно, выжить самостоятельно птенец в таком возрасте еще не может, - рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

Для малыша подобрали подходящую «приемную семью» на территории заказника. За развитием событий будут наблюдать орнитологи. Подобный эксперимент в Приамурье проводится впервые.