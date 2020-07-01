Амурским аистам "подкинули" чужого птенца
В Муравьевском заказнике специалисты "подкинули" аистам чужого птенца.
Как сообщает @ohotaamur, краснокнижный "малыш" был спасен в Константиновском районе. Птенец выпал из гнезда, скорее всего из-за сильного ветра. Маленький аист печально брёл вдоль трассы в районе поворота на Зеньковку, о чём в управление по охране животного мира сообщили неравнодушные амурчане.
- Первоначально поступила информация, что птица ранена. На место происшествия выехал один из наших служащих, понаблюдал за аистом. Затем птенец был аккуратно отловлен и несколько дней прожил под присмотром специалистов. После того, как стало понятно, что с аистенком все нормально, было решено попробовать вернуть его в дикую природу. Но, конечно, выжить самостоятельно птенец в таком возрасте еще не может, - рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.
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В понедельник, 29 июня, в Муравьевском заказнике специалисты «подкинули» аистам чужого птенца. Уже довольно увесистый краснокнижный «малыш» был спасен в Константиновском районе. Он выпал из гнезда, предположительно из-за сильных порывов ветра. О бредущем вдоль трассы в районе поворота на Зеньковку печальном молодом аисте в управление по охране животного мира сообщили неравнодушные амурчане. — Первоначально поступила информация, что птица ранена. На место происшествия выехал один из наших служащих, понаблюдал за аистом. Затем птенец был аккуратно отловлен и несколько дней прожил под присмотром специалистов. После того, как стало понятно, что с аистенком все нормально, было решено попробовать вернуть его в дикую природу. Но, конечно, выжить самостоятельно птенец в таком возрасте еще не может, — рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко. Совместная «операция» сотрудников управления, Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ области и известного в регионе биолога-охотоведа Антона Сасина прошла успешно. Для малыша подобрали подходящую «приемную семью» на территории заказника. С одной стороны, специалистам требовалось, чтобы гнездо располагалось достаточно низко и к нему реально было подобраться. С другой — в нем не должно было находиться слишком много птенцов, чтобы «лишний ребенок» не стал для пернатых родителей непосильной обузой. Теперь орнитологи с интересом будут наблюдать за развитием событий. Для специалистов —это нетривиальное событие. Подобный эксперимент в Приамурье проводится впервые. Фото: Дмитрий Ящук #амурскаяобласть #приамурье #заказники #муравьевскийзаказник #аисты #краснаякнига #птенец #птицы
Для малыша подобрали подходящую «приемную семью» на территории заказника. За развитием событий будут наблюдать орнитологи. Подобный эксперимент в Приамурье проводится впервые.
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