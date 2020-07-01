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сегодня, 10:13 3

Почти половина амурских избирателей проголосовали о поправках в Конституцию заранее

Почти половина амурских избирателей проголосовали о поправках в Конституцию заранее

Амуризбирком подсчитал явку избирателей во время предварительного голосования о поправках в Конституцию. По данным ведомства, с 25 по 30 июня на участки пришли 49 % избирателей Приамурья.

Впервые в российской истории голосование проходит не в один день. Это сделано, для того, чтобы максимально обезопасить всех участников. Всем участникам выдают одноразовые маски, перчатки и ручки. В помещениях регулярно проводится уборка и дезинфекция.

По данным Центризбиркома, до 30 июня проголосовали более 230 тысяч амурчан. В том числе – за пределами избирательных участков.

Напомним, основной день голосования назначен на сегодня, 1 июля. Открылись 760 участков для голосования, в том числе 22 временных.

Амурчане могут заполнить бюллетени и на дому. Для этого необходимо подать заявление, их принимают до 17 часов.

Всего в списках участников голосования по поправкам в Конституцию в области более 615 тысяч человек.

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#российская власть

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Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье составляет 29 %

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Комментарии
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  • retired21

    retired21
    28 минут назад

    60% натянут ?

  • paravis

    paravis
    7 минут назад

    Сомневаешься?

  • inoy

    inoy
    33 секунды назад

    уже подсчитали % ??)))

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