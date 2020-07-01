Николая Сибирякова утвердили в должности министра строительства и архитектуры Приамурья

В Амурской области назначен новый министр строительства и архитектуры. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, им стал Николай Сибиряков, исполнявший обязанности министра с 15 апреля.

Постановление о назначении подписал губернатор Василий Орлов.

Николай Сибиряков родился в 1981 году в Благовещенске. В 2006 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция». С 2006 по 2012 год работал ведущим юрисконсультом ГКУ «Строитель». С апреля 2012 занимал должность директора ГКУ «Дирекция по строительству объектов в зоне Байкало-Амурской магистрали».

С февраля 2013 по 2020 год работал директором ГКУ «Строитель»

15 апреля Николай Сибиряков был назначен исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Амурской области. Он сменил Игоря Карзунина, который с 1 апреля он ушел в отпуск с последующим увольнением.