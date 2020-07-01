Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:06 1

Николая Сибирякова утвердили в должности министра строительства и архитектуры Приамурья

Николая Сибирякова утвердили в должности министра строительства и архитектуры Приамурья
Фото: https://www.amurobl.ru/

В Амурской области назначен новый министр строительства и архитектуры. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, им стал Николай Сибиряков, исполнявший обязанности министра с 15 апреля.

Постановление о назначении подписал губернатор Василий Орлов.

Николай Сибиряков родился в 1981 году в Благовещенске. В 2006 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности «Юриспруденция». С 2006 по 2012 год работал ведущим юрисконсультом ГКУ «Строитель». С апреля 2012 занимал должность директора ГКУ «Дирекция по строительству объектов в зоне Байкало-Амурской магистрали».

С февраля 2013 по 2020 год работал директором ГКУ «Строитель»

15 апреля Николай Сибиряков был назначен исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Амурской области. Он сменил Игоря Карзунина, который с 1 апреля он ушел в отпуск с последующим увольнением.

Просмотров всего: 164

#политика

распечатать


Власть 3

Все «парламентские» партии будут участвовать в выборах депутата Заксобрания
Общество 2

В Чигирях не будут 1 июля проводить опрос по объединению с Благовещенском

В России и мире 6

Жириновский предложил разделить США на две части, а желающих переселить в Африку
Общество 29

У амурчан будет возможность пожаловаться на нарушения при голосовании по Конституции
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сент-Этьен

    Сент-Этьен
    31 минута назад

    Коля устроил 37 год в новом министерстве-не будет с него ничего хорошего

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь