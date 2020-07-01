В Октябрьском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки в крупном размере

Как сообщает прокуратура Амурской области, в 2015 году глава Восточного сельсовета передал сыну на льготных условиях земельный участок площадью более 5 млн. кв.м. по договору аренды.

Однако правом заключения подобного договора на льготных условиях его сын не обладал. Кроме того, земельные участки площадью более 5 млн. кв. м. оформляются в аренду только после проведения конкурсных процедур, чего в этом случае сделано не было.

Прокуратура Октябрьского района установила, что в результате неправомерных действий главы сельсовета бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения в отношении главы Восточного сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями».







Кроме того, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что глава получил от представителя местного КФХ взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не просто закрыть глаза на самовольное использование фермером земельного участка, но и обеспечить свое покровительство.







По этому факту в отношении главы возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» (п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд, сообщает прокуратура Амурской области.