Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:59 1

В Октябрьском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки в крупном размере

В Октябрьском районе главу сельсовета обвиняют в получении взятки в крупном размере
Фото: saratov24.tv

Как сообщает прокуратура Амурской области, в 2015 году глава Восточного сельсовета передал сыну на льготных условиях земельный участок площадью более 5 млн. кв.м. по договору аренды.

Однако правом заключения подобного договора на льготных условиях его сын не обладал. Кроме того, земельные участки площадью более 5 млн. кв. м. оформляются в аренду только после проведения конкурсных процедур, чего в этом случае сделано не было.

Прокуратура Октябрьского района установила, что в результате неправомерных действий главы сельсовета бюджету муниципального образования был причинен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По результатам их рассмотрения в отношении главы Восточного сельсовета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ – «злоупотребление должностными полномочиями».


Кроме того, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что глава получил от представителя местного КФХ взятку в размере 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не просто закрыть глаза на самовольное использование фермером земельного участка, но и обеспечить свое покровительство.


По этому факту в отношении главы возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» (п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело по существу рассмотрит Октябрьский районный суд, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 161

#происшествия

распечатать


Происшествия

В Зее при пожаре погибли пять человек
Происшествия 3

Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство

Происшествия 29

В Амурской области мужчина, которого искали четыре дня, сам вышел из леса
Происшествия 1

Группу наркосбытчиков задержали в Приамурье (видео)

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Сент-Этьен

    Сент-Этьен
    47 минут назад

    единороссы миллиардами воруют

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь