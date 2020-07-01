Завтра в Благовещенске откроются аттракционы

В четверг, 2 июля, в столице Приамурья начнут работать аттракционы. Прокатиться можно будет в Городском и Первомайском парках, в парке Дружбы и на территории ОКЦ.

Как сообщает администрация Благовещенска, подготовка к летнему сезону велась в парках с весны.

Так, на аттракционах в Городском парке появились изображения персонажей мультфильмов. На «Веселых горках», например, можно увидеть Волка и Зайца из «Ну, Погоди!», а на аттракционе «Лебеди» – изображения из сказки «Гуси-лебеди».

В парке провели санитарную обрезку деревьев и обработку зеленых зон от клещей. Высадили голубые ели, акации и абрикосы – всего 60 саженцев.

В Первомайском парке была отремонтирована сцена, установлен модульный туалет, комната матери и ребенка, отреставрировали фигуру совы. Завтра здесь откроются две инклюзивные площадки. Работы на третьей в настоящее время завершаются.

Всех предпринимателей, организующих работу каруселей, батутов и лабиринтов, уже проинформировали о необходимости строгого соблюдения санитарных норм.

Цена билетов на муниципальные аттракционы составляет 120 рублей для взрослых и 70 рублей для детей.