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сегодня, 09:43 0

В Зее при пожаре погибли пять человек

В Зее при пожаре погибли пять человек
Фото: pxhere.com

Пятеро человек скончались и один пострадал во время пожара в двухквартирном жилом доме города Зея.

Трагедия произошла в ночь на 1 июля в многоквартирном доме по адресу Белоусова, 46. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. При тушении пожарным расчетом из квартиры были извлечены шесть человек. Троих мужчин и двух женщин спасти не удалось, еще один человек был доставлен в больницу с ожогами. Личности погибших и причина возгорания в настоящее время устанавливаются. По факту произошедшего следователи начали проверку. На место происшествия выехал прокурор Зейского района, - сообщает Прокуратура Амурской области.

По предварительным данным, погибшие вели асоциальный образ жизни, а также употребляли спиртные напитки.

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#пожары #происшествия

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