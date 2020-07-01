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Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи

Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи
Фото: million-wallpapers.ru

С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.

Вылеты будут выполняться по средам и субботам.

Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на официальном сайте авиакомпании azurair.com (18+), так и в авиационных агентствах.

Планируется, что рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 пассажиров в эконом классе.

По информации Правительства Амурской области, первый вылет из аэропорта Благовещенска запланирован 11 июля в 9.35 (по амурскому времени) с прибытием в Сочи в 12.25 (по местному времени).

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#транспорт #туризм

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Комментарии
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  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    https://travel.rambler.ru/news/44430910-proishodyaschee-v-sochi-stolpotvorenie-turistov-popalo-na-video/?utm_source=head&utm_campaign=self_promo&utm_medium=news&utm_content=news

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