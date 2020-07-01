Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи
С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.
Вылеты будут выполняться по средам и субботам.
Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на официальном сайте авиакомпании azurair.com (18+), так и в авиационных агентствах.
Планируется, что рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 пассажиров в эконом классе.
По информации Правительства Амурской области, первый вылет из аэропорта Благовещенска запланирован 11 июля в 9.35 (по амурскому времени) с прибытием в Сочи в 12.25 (по местному времени).
Просмотров всего: 496