Прямой рейс свяжет Благовещенск и Сочи

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С 11 июля из Благовещенска можно будет улететь в Сочи прямым рейсом. Направление открыто авиакомпанией AZUR air.

Вылеты будут выполняться по средам и субботам.

Билеты уже поступили в продажу. Приобрести их можно как на официальном сайте авиакомпании azurair.com (18+), так и в авиационных агентствах.

Планируется, что рейсы будут выполняться на лайнерах Boeing 767-300, рассчитанных на перевозку 336 пассажиров в эконом классе.

По информации Правительства Амурской области, первый вылет из аэропорта Благовещенска запланирован 11 июля в 9.35 (по амурскому времени) с прибытием в Сочи в 12.25 (по местному времени).