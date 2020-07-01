Завтра в Благовещенске откроются музеи

Со 2 июля в Благовещенске возобновят работу Амурский областной краеведческий музей, музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина», и музей-мастерская Тихомирова.

Однако, как сообщает официальный сайт краеведческого музея, экскурсии будут проводить с ограничениями.

В здания музеев будут пускать только в защитных масках и только поодиночке или членов одной семьи – не более пяти человек одновременно. На входе всем посетителям будут дезинфицировать руки, а при осмотре экспозиции придется выдерживать социальную дистанцию в полтора метра.

Напомним, с 1 июля в Приамурье снимаются некоторые «коронавирусные» ограничения. Снова открылся въезд на территорию Свободного, сняты ограничения с работы гостиниц в Белогорске, Тынде, Шимановске.