Выбор читателей за 30 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 30 июня.

С 1 июля бренд Амур.инфо переходит к новому владельцу. Коллектив информационного агентства во главе с Игорем Горевым будет развивать новый проект – сайт amur.life. Изначально интернет-журнал размещался на Амур.инфо, теперь он получит отдельную прописку и станет самостоятельным и самодостаточным ресурсом. Об этом основатель ИА «Амур.инфо» Игорь Горевой рассказал в программе «Простые вопросы».

В Амурской области 30 июня лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 707 случаев новой коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

350 благовещенцев уже приняли участие в городской акции #идунапоправку28. Ее проводит Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор. С каждым днем число желающих стать обладателями новых телефонов увеличивается.