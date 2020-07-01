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Выбор читателей за 30 июня

Выбор читателей за 30 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 30 июня.

1 июля бренд «Амур.инфо» переходит к новому владельцу

С 1 июля бренд Амур.инфо переходит к новому владельцу. Коллектив информационного агентства во главе с Игорем Горевым будет развивать новый проект – сайт amur.life. Изначально интернет-журнал размещался на Амур.инфо, теперь он получит отдельную прописку и станет самостоятельным и самодостаточным ресурсом. Об этом основатель ИА «Амур.инфо» Игорь Горевой рассказал в программе «Простые вопросы».

Опять 25: количество новых случаев коронавируса снизилось

В Амурской области 30 июня лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 707 случаев новой коронавирусной инфекции.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.

Каждый десятый участник голосования по Конституции в Благовещенске может выиграть смартфон

350 благовещенцев уже приняли участие в городской акции #идунапоправку28. Ее проводит Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор. С каждым днем число желающих стать обладателями новых телефонов увеличивается.

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#Обзор #интернет #СМИ

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