Астрологический прогноз на 1 июля

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Раке.

Овен. Благоприятный день для решения накопившихся делили укрепления собственных позиций. Несправедливость, допущенная по отношению к вам или к кому-то из вашего окружения, может вызвать у вас гневныйпротест. Активность и прямота помогут вам исправить положение, однаковспыльчивость и нетерпение могут затруднить разрешение проблем. Коммерческие операции, связанные с риском, принесут убытки. День обретения новых источников энергии, расширения кругозора, усиления дара предвидения. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния. Благоприятны планирование во всехсферах жизни, знакомства и заключение брака. Возможны ценные находкии открытия.

Телец. День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям,детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придаст вам заряд бодрости и оптимизма. Напряженный день. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Необходимо собраться и привести начатые дела к конкретному результату. Женщин-Водолеев звезды предупреждают о возможных осложнениях в общении со старшими родственниками. Ваше финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы и ситуацию в семье. Проблемы детей потребуют от вас значительных финансовых средств.

Близнецы. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, подарят вам новые идеи и откроют глаза на новые возможности. Попробуйте повернуть дела так, чтобы «кризис» плавно перешел в начало нового дела. Не давайте необдуманныхобещаний в денежных вопросах. Ваше обаяние будет возрастать, что позволит преодолеть все испытания и преграды на пути к успеху. Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывала многолетняя дружба.

Рак. Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте толькопроверенными способами. Возможно, женщинам-Стрельцам предстоит выбормежду романтическим увлечением и домашними обязанностями. Мужчины-Стрельцы могут планировать очередное путешествие. Пассивный день. Он пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями. Рекомендуется снизить активность и разобраться в своих мыслях и чувствах. Если вы посвятите себя творчеству,то сможете постепенно прийти к равновесию чувств и эмоций. Приобщите к своим занятиям детей, которые будут рады сотрудничать с вами.

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Лев. Возможно, сегодня вам придется выслушать критику в свой адрес, воспринимайте ее спокойно, используйте на благо себе. День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел.

Дева. Вы многим интересуетесь и ведете активный образ жизни, и в этот день вам скучать не придется. В прямом и переносном смысле распахните настежь окна, впуская новые идеи, новые впечатления и солнечный свет. Что это вы сегодня ходите с такой странной улыбкой — неужели выиграли денежки или разгадали секрет мироздания? Поделитесь хорошим настроением с коллегами, а то они совсем расклеились и даже от бесплатного чая отказываются.

Весы. Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали. Противоречивый, двойственный день. Сегодня высможете стать хозяином положения или, наоборот, вас подчинят ваши партнеры или родственники. Это будет зависеть от того, как быстро вы сумеете принять нужное решение. Претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, ктопомогал вам.

Скорпион. Звезды советуют придерживаться спокойного жизненного ритма - это позволит методично решать стоящие перед вами задачи так, чтобы больше к ним не возвращаться. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Жизненный потенциал на высоком уровне. Хороший день для физических упражнений, начала нового дела, строительства, ремонта. В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым рискованным проектам — звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей.

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Стрелец. Возможно, вы будете ощущать сложности на старте нового проекта, но не позволяйте сомнениям тормозить вас. Не бойтесь самостоятельно принимать ответственные решения, но и не оставляйте без внимания полезные советы.

Козерог. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Вероятно,что вы сегодня будете захвачены не совсем обычным делом, результаты которого могут полностью изменить ваше мировоззрение. Сны могут оказаться пророческими. Насекомые во сне — к неприятностямили тяжелой болезни знакомого (возможно, смерти). Противоречивый, двойственный день. Вероятно, что первая половина дня не принесет успеха, а возникшие обстоятельства заставят пересмотреть планы на будущее. Даже несмотря на активность многих Рыб, заметных результатов ждать не приходится. Вполне может статься, что человек, от которого вы зависите, недоволен вами и негативно повлияет на ваше положение. Вторая половина дня принесет многим Рыбам мир и покой. Займитесь воспитанием детей, активно участвуйте в их делах, играх и увлечениях. Рекомендуется устроить маленький домашний праздник с конкурсами и развлечениями.

Водолей. Усиливается жизненный потенциал, личное обаяние, магнетизм. Приятное известие может заставить вас изменить намеченные планы или принести прибыль. Нельзя отказывать в выполнении просьб или принимать скоропалительные решения. В любом деле опирайтесь на партнеров или друзей. Звезды сулят признание и успех в личной жизни. Перемены в жизни, на которые вы решитесь в этот день, будут исключительно положительными, отмечают астрологи.

Рыбы. Не бойтесь выглядеть смешно, учитесь смеяться над собой, и сегодня ваш смех растопит чье-то сердце. Осторожнее со словами, особенно если рядом люди, которых вы плохо знаете.

Астролог: Вальдемар Небоходцев