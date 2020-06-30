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сегодня, 18:17 2

В первых числах июля в Приамурье будет снят ряд ограничений по коронавирусу

В первых числах июля в Приамурье будет снят ряд ограничений по коронавирусу

С 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободный. Также с 1 июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск, Тында, Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки.

Смогут селить командированных гостиницы в Благовещенске и Свободном.

С 6 июля откроются кинотеатры, кроме кинотеатров, расположенных в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры будут работать с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

Главам поручено организовать контроль за соблюдением этих норм.

Ограничения в работе туристической отрасли могут быть поэтапно сняты, если коэффициент распространения заболевания в регионе в течение 5 дней держится менее 1,0. На заседании штаба в пятницу эти предложения будут рассмотрены.

От министерства образования и науки поступило предложение рассмотреть возможность и условия открытия детских садов - при поэтапном снятии ограничений люди возвращаются на работу, и возникает необходимость присматривать за детьми. Сейчас эти функции выполняют дежурные группы, но при возвращении людей на работу эти потребности будут явно больше. Вопрос будет проработан в ближайшее время с главами муниципалитетов и Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#коронавирус #Свободный

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Урааа! Всем шампаского, виски, джина, чачи, рома, шнапса, текилы, самогона, абсента, коньяка, арманьяка, русской водки, ликера, саке, вина, пива, сидра, арака, аквавита, бренди, настойки, бальзама! За счёт ИЗБИРКОМА!!!

  • амурская алена

    амурская алена
    52 минуты назад

    Другого я и не ожидала,подарки закончены,обнуляем результаты коронавируса и работаем,а о своём здоровье,каждый должен заботиться сам,болеть ему или не болеть,тут многое зависит от нашего поведения.

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