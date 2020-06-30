В первых числах июля в Приамурье будет снят ряд ограничений по коронавирусу

С 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободный. Также с 1 июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск, Тында, Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки.

Смогут селить командированных гостиницы в Благовещенске и Свободном.

С 6 июля откроются кинотеатры, кроме кинотеатров, расположенных в Благовещенске и Свободном. Кинотеатры будут работать с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

Главам поручено организовать контроль за соблюдением этих норм.

Ограничения в работе туристической отрасли могут быть поэтапно сняты, если коэффициент распространения заболевания в регионе в течение 5 дней держится менее 1,0. На заседании штаба в пятницу эти предложения будут рассмотрены.

От министерства образования и науки поступило предложение рассмотреть возможность и условия открытия детских садов - при поэтапном снятии ограничений люди возвращаются на работу, и возникает необходимость присматривать за детьми. Сейчас эти функции выполняют дежурные группы, но при возвращении людей на работу эти потребности будут явно больше. Вопрос будет проработан в ближайшее время с главами муниципалитетов и Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.