Пока закрыты летние лагеря, досуг амурских детей на каникулах организуют центры нацпроекта «Образование» и муниципалитеты. Начало летней оздоровительной кампании в Амурской области перенесено на 15 июля.

Начало летней оздоровительной кампании в Амурской области перенесено на 15 июля. Такое решение принято на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. До этого времени в различные формы занятости детей вовлекают центры, созданные по национальному проекту «Образование», а также муниципалитеты.

Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» проводит ряд активностей удаленно. В настоящее время педагоги центра проходят с детьми дистанционную программу по основам гончарного дела – ребята в возрасте 10-17 лет осваивают лепку из глины.

«К занятиям подключились 18 человек. Школьники получают не только новые навыки, но и живое общение с остальными участниками процесса, – пояснили в центре. – Уже на этой неделе запустим еще две образовательные программы. Одна из них – «5 шагов к осознанному выбору профессии» – будет направлена на профориентацию для учеников 9-11 классов. Вторая программа – особенная. В рамках нее амурские дети и дети Ленинградской области (возраст – 13-17 лет) смогут пройти обучение по копирайтингу. Вести курс будут педагоги нашего центра и аналогичной организации в Санкт-Петербурге «Интеллект».

Чтобы стать участником одного из курсов, необходимо на сайте центра «Вега» (https://vega28.ru/) создать личный кабинет и выбрать интересующую программу в разделе «Дистанционные программы». Уровень начальной подготовки ребенка по конкретному направлению не важен.

Занятость в части цифрового образования детей организует «IT-куб». Центр приглашает школьников на увлекательный дистанционный курс в виртуальный мир. Участники смогут создать объемные фигуры, сделать свой видеоролик и даже мультфильм. Начало занятий – 1 июля. Ознакомиться с условиями подключения можно здесь - https://www.instagram.com/it_cube_28/?r=nametag.

На муниципальном уровне детей увлекают онлайн-сменами. С охватом 5227 детей они проходят в 11 территориях. Такая работа организована в Благовещенске, Свободном, Райчихинске, Тынде, а также Белогорском, Октябрьском, Михайловском и ряде других районов.

«Дистанционную занятость детей в формате онлайн-смен у нас организуют местная библиотека и музей, - прокомментировала начальник отдела образования администрации Михайловского района Оксана Шатохина. – Онлайн-встречи походят два раза в неделю и имеют военно-патриотическую направленность: дети участвуют в мастер-классах по конструированию танка Т-34, слушают про события Великой Отечественной войны, узнают интересные факты про воинские звания и награды. Такие смены будут проходить на протяжении всего лета. Организацию малоконтактных форм занятости с привлечением до десяти человек планируем начать с 6 июля».







С настоящее время очная занятость детей успешно реализуется в Сковородино. Начиная с мая, школьники в возрасте 14 лет и старше трудятся в бригаде по благоустройству и озеленению города. Деятельность организована при поддержке местной администрации - за проделанную работу детям выплачивается зарплата.

«Ребята подрезают ветки деревьев, выкладывают камнем тротуары, высаживают цветы, ухаживают за ними, - поделилась руководитель бригады Наталья Сафьянникова. - Такую работу для детей мы организуем на протяжении уже многих лет, однако, в этом году работа строится с учетом жесткого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Количество детей, занятых в один месяц, не превышает десяти человек. Кроме того, все участники процесса соблюдают дистанцию в 1,5 метра и носят защитные маски».

Помимо этого, в Сковородино действует экологический отряд «Родник». За первый месяц лета его участники совершили два рейда под названием «Чистый берег», в рамках которого школьники убирали мусор, скопившийся на берегу водоема.

Информация об организации и возможной занятости детей в условиях пандемии размещена на официальных сайтах всех управлений (отделов) образования области.

Этим летом из 312 амурских лагерей в связи с распространением коронавируса могут быть открыты только 186, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.