В Амурской областной спортивной школе впервые за 30 лет идёт ремонт

В Амурской областной спортивной школе впервые за 30 лет начался масштабный ремонт. В спортшколе идет ремонт раздевалок. Здесь красят стены, кладут линолеум, обновляют освещение и устанавливают новые радиаторы.

Обновление ждет санузлы и душевые: в них уже начали укладывать плитку, а позже установят сантехнику. А в подвале заменят более 50 метров водопроводных труб. На ремонт из бюджета региона Амурская областная спортивная школа получила больше двух миллионов рублей.

«Здание построено в 1987 году – с того времени такие ремонты не проводились. В 2010 году мы провели только капитальный ремонт кровли: установили скатную кровлю вместо плоской. А остальные работы проводили только силами работников. Поэтому очень долго ждали такой ремонт, - рассказал исполняющий обязанности директора областной спортивной школы Сергей Мещеряков. – Ведь к нам приезжают не только из других областей, краев, но даже из других стран: Кореи, Китая, Малайзии. А здание в том виде, который был, скажем так, с каждым годом становилось заметнее, что его нужно подремонтировать».

На втором этаже раздевалки уже готовы. Работы в них начались еще в конце мая. А в медицинском кабинете уже хоть сейчас принимай спортсменов – в нем не только завершили ремонт, но и установили новое оборудование. Кроме того, руководство школы уже подготовили документы на лицензирование медицинского кабинета.

Полностью закончить ремонт в Амурской областной спортивной школе планируют с опережением графика – уже в начале августа. К этому времени обновят не только раздевалки, но и уложат новый линолеум в коридорах. А с середины месяца в школу смогут вернуться спортсмены. Их в АОСШ почти семь сотен. Пока большинство из них тренируются на открытых площадках.

В летний период ремонтные работы пройдут во всех учреждениях, подведомственных региональному министерству спорта. Так, на стадионе «Амур» проведут ремонт помещений западной и северной трибун, а также приведут в порядок фасад стадиона по всему периметру. В школе олимпийского резерва отремонтируют двухэтажное помещение, в котором проводит тренировки отделение дзюдо. Работы там начнутся в следующем месяца. Пока же дзюдоисты временно переехали в спортивный зал по адресу Ленина, 1.