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Опять 25: количество новых случаев коронавируса снизилось

Опять 25: количество новых случаев коронавируса снизилось
Фото: pixabay.com

В Амурской области 30 июня лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 707 случаев новой коронавирусной инфекции.

Статистика новых случаев COVID-19 по Амурской области: Благовещенск – 10; Тында – 6; Свободный – 5; Белогорск – 1; Шимановск – 1; Мазановский район – 1; Серышевский район – 1

Темп прироста за последние сутки составил 1,5 %. Показатель заболеваемости – 216,06 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,7 %; ОРВИ – 38,3 %; бессимптомная форма – 15 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6%.

629 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 7 365 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 555 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 548 человек, в изоляторах – 7 человек.

По состоянию на 30 июня проведено 106 281 исследования на инфекцию COVID-19, в том числе 37 420 исследований (35,2 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Пока ещё рано говорить о снижении и стабилизации, главное резко не растём

  • full

    full
    2 часа назад

    Дык, растем или не растем уже не понять - заврались господа управленцы. Это мы считаем, это не считаем, здесь рыбу заворачивали....

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Заголовок второго июля: "Новый антирекорд - 69 туда-сюда"

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Думал что они не врут насчет тестов, сколько сделали, столько и показали. Ведь не все подтверждают наличие вируса. Взял данные из трех последних сообщений и не нашел связи в опубликованных данных.

    По состоянию на 29 июня проведено 102 636 исследований на COVID-19, в том числе 36 642 исследования (35,7 %) – на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

    Опубликовано 29.06 в 14-03

    Проведено 104 586 исследований, в том числе за последние сутки – 1 472.

    Опубликовано 30.06 в 10-37

    По состоянию на 30 июня проведено 106 281 исследования на инфекцию COVID-19, в том числе 37 420 исследований (35,2 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

    Опубликовано 30.06 в 16-00

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Про смертность от короновируса ни слова, а на Российском сайте уже вместо 9 написано 11.

  • headache

    headache
    1 час назад

    Завтра будет не больше двадцати

  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Со 2-го июля уже не будет случаев. Коронавирус в новой конституции не прописан.

  • Вахмурка

    Вахмурка
    35 минут назад

    Вот что обнуление благотворящее делает

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