Опять 25: количество новых случаев коронавируса снизилось

В Амурской области 30 июня лабораторно подтверждено 25 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 707 случаев новой коронавирусной инфекции.

Статистика новых случаев COVID-19 по Амурской области: Благовещенск – 10; Тында – 6; Свободный – 5; Белогорск – 1; Шимановск – 1; Мазановский район – 1; Серышевский район – 1

Темп прироста за последние сутки составил 1,5 %. Показатель заболеваемости – 216,06 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,7 %; ОРВИ – 38,3 %; бессимптомная форма – 15 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,6%.

629 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 7 365 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию в отношении 2 555 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находится 2 548 человек, в изоляторах – 7 человек.

По состоянию на 30 июня проведено 106 281 исследования на инфекцию COVID-19, в том числе 37 420 исследований (35,2 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».