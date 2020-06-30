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сегодня, 15:48 9

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье составляет 29 %

Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье составляет 29 %

Число амурчан, заполнивших бюллетени, приближается к 185 тысячам. Это данные на понедельник, 29 июня. Они приводятся на сайте ЦИК.

Амурчане могут заполнить бюллетени как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Организовано голосование на придомовых территориях. Выразить свое мнение можно и на дому. Для этого необходимо подать заявку в территориальную избирательную комиссию. Их будут принимать до 17:00 1 июля.

В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек. Почти треть из них уже сделали свой выбор и призывают амурчан последовать их примеру.

«Дорогие сограждане, я сегодня иду на избирательный участок и буду голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Поправки определяют главные направления государственной политики. Это и социальные гарантии, и развитие институтов семьи и брака. Я за стабильное и устойчивое развитие нашей страны. Это мой выбор», – обратился к жителям Приамурья директор школы поселка Уруша Олег Башкиров.

Участки для голосования закроются в 20:00 1 июля.

Полный текст поправок в Конституцию РФ можно прочитать на сайте Госдумы.

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#российская власть

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Более 20% амурчан проголосовали по поправкам в Конституцию РФ
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Началась короткая рабочая неделя
Комментарии
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  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    2 часа назад

    "И призывают сделать свой выбор". Завтра будет столпотворение.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Слушайте у вас есть шанс 100 % явку сделать..

    З.Ы. В ауте от такого голосования..

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Туж2

    Слушайте у вас есть шанс 100 % явку сделать..

    З.Ы. В ауте от такого голосования..



    Все ЗА

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    В Иркутской области за 25-28 июня 2020 года на общероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию России свой голос отдали 311 748 человек (16,75% от численности избирателей). Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Всего по России проголосовали около 40,5 млн человек.

    Как проголосовать, читайте подробно по ссылке.

    Кто все эти люди?

    З.Ы. Пипец. какое-то поправкобесие

  • Griga70

    Griga70
    1 час назад

    Если бы не выездное голосование,то,видимо, 1% был.бы.Мы живём во Владимировке, нам сегодня женщины с бюллетенями чуть калитку с петель не сорвали, так хотели повысить явку,жаль телефона под рукой не было, обязательно бы выложила в сеть.

  • Griga70

    Griga70
    1 час назад

    Если бы не выездное голосование,то,видимо, 1% был.бы.Мы живём во Владимировке, нам сегодня женщины с бюллетенями чуть калитку с петель не сорвали, так хотели повысить явку,жаль телефона под рукой не было, обязательно бы выложила в сеть.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Это самая грандиозная афера за время правления Путина на данный момент.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Noir

    Это самая грандиозная афера за время правления Путина на данный момент.



    Хотелось, что бы она была и последней... Хотя с "нашей Эллочкой", это, врятли произойдёт.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    50 минут назад

    Самое эффективное средство от коронавируса - это "всемогущий глас" с "верху".

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