Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье составляет 29 %

Амурчане могут заполнить бюллетени как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области. Организовано голосование на придомовых территориях. Выразить свое мнение можно и на дому. Для этого необходимо подать заявку в территориальную избирательную комиссию. Их будут принимать до 17:00 1 июля.

В списки участников голосования по поправкам в Конституцию РФ внесены более 615 тысяч человек. Почти треть из них уже сделали свой выбор и призывают амурчан последовать их примеру.

«Дорогие сограждане, я сегодня иду на избирательный участок и буду голосовать по поправкам в Конституцию РФ. Поправки определяют главные направления государственной политики. Это и социальные гарантии, и развитие институтов семьи и брака. Я за стабильное и устойчивое развитие нашей страны. Это мой выбор», – обратился к жителям Приамурья директор школы поселка Уруша Олег Башкиров.

Участки для голосования закроются в 20:00 1 июля.

Полный текст поправок в Конституцию РФ можно прочитать на сайте Госдумы.