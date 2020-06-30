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Амурские танкисты прошли курс подводного вождения (фото)

Амурские танкисты прошли курс подводного вождения (фото)
Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Танкисты Восточного военного округа на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии прошли специальный курс подготовки по вождению танков под водой. В месяца течение на обучение привлекалось более 100 экипажей современных танков Т-72Б3 и недавно поступивших «летающих» танков Т-80БВ.

Экипажи перед погружением в воду на тяжелой технике сдали зачеты по легководолазной подготовке с использованием специального противогаза, позволяющего дышать под водой. Данные навыки могут пригодиться экипажу в случае какой-либо экстренной ситуации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Ориентирование танков при нулевой видимости под водой, при вождении по дну рек и водоемов, осуществлялось при помощи специального бортового устройства. Оно показывало отклонение танка от заданной траектории движения. Глубина водных преград составляла от 4 до 5 метров.

Кроме подводного вождения экипажи отработали погрузку и переправу на понтонных паромах, которые развернули специалисты инженерных войск. Для переброски 46 тонных машин использовались понтоны из состава понтонно-мостового парка.

Полученные танкистами навыки позволят водить боевую технику в подводном положении и быстро преодолевать водные преграды с использованием понтонов, что расширит возможности применения танковых подразделений в местности с наличием рек и озер.

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