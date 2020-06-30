На главном туристическом портале региона появится travel-блог

Совершить виртуальное путешествие по Амурской области предлагают жителям региона. На главном туристическом портале региона появятся все серии travel-блога амурских «Провинциалок». Зрителям обещают показать красивые природные объекты, малоизвестные достопримечательности, а также открыть интересные факты о регионе.

Летний сезон проекта стартует при поддержке туристско-информационного центра Амурской области. Команда видеоблога расширит географию съемок и будет искать туристические фишки по всему региону. Ведущие испытают на себе все прелести путешествия и составят подробный видеообзор для туриста.

«Яркая, интересная подача материала легко воспринимается зрителем. Задача команды не просто показать то, что всем известно, а найти что-то принципиально новое, неизведанное. В каждом районе области есть такие места и локации, о которых не знают даже местные жители. Контент будет разнообразным, наполненным и полезным как для трекинга, так и для автопутешествия. В режиме онлайн мы покажем готовый чек-лист для туриста. А после снятия ограничительных мер все желающие смогут отправиться по следам «Провинциалок», – рассказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Первый выпуск проекта вышел в прошлом году. Ведущие блога рассказали про гостеприимный Ивановский район, сказочный Бурейский, космический Циолковский, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Наша область – это красивая провинция. Мы не стесняемся говорить о том, что мы провинциалки, а открыто показываем, как любим свой родной край и хотим поделиться этим с другими. Фишка travel-блога — это старая добрая игра «Камено». Именно она определяет, кто из нас уезжает с оператором на машине, а кто вооружается обычной камерой GoPro и отправляется в путь своим ходом. А еще, в новом сезоне к нам присоединится очень яркий позитивный герой, который добавит экзотики. Смотрите первый летний выпуск, и вы узнаете, кто это», – рассказывают ведущие travel-блога Нина Каденёва и Алина Спасская.

Все серии travel-блога будут размещены на сайте www.visitamur.ru, в социальных сетях @amur_travel и @provincialki28.