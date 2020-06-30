В Приамурье отремонтировали участок федеральной трассы, проходящий через село (фото)

Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

ФКУ Упрдор «Лена» ввело в эксплуатацию участок федеральной трассы «Лена», проходящий через село Соловьевск Амурской области. Работы выполнены на четыре месяца раньше предусмотренного срока.

На участке протяженностью пять километров произвели укладку нового двухслойного асфальтобетонного покрытия. В рамках контракта восстановили систему водоотведения: укрепили канавы, отремонтировали водопропускные трубы.

Специалистами были установлены дорожные знаки (166 штук) и сигнальные столбики (394 штуки), обновлено металлическое барьерное ограждение (452 пог.м) и нанесена горизонтальная дорожная разметка (16.000 пог.м).

Всего в 2020 году на трассе «Лена» запланирован ремонт 103 километров, 35 километров из которых будет отремонтировано капитально.

Автодорога А-360 «Лена» (Невер – Якутск) общей протяженностью 1 157 километров проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Республики Саха (Якутия). Трасса находится в оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена», в задачи которого входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.