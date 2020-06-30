В Благовещенске начинают работу малоконтактные спортивные смены для детей

Фото: администрация Благовещенска

Для детей со 2 июля начнут работать малоконтактные физкультурно-оздоровительные смены. Дети будут заниматься и играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и в парках. Продолжительность таких смен не превышает 5 дней.

В каждой группе будет не более 10 детей. Занятия рассчитаны на 2- 2,5 часа в день. В конце занятий ребятам будут выдавать воду, сок, фрукты или другие продукты для перекуса.

Решение о возможности проведения таких смен в городском управлении образования приняли на основании распоряжения губернатора Амурской области, предусматривающего возвращение деятельности образовательных организаций спортивной направленности.

Смены проводят общеобразовательные и спортивные школы, а также Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Например, в ЦЭВД в начале июля пройдут две смены «Лето плюс компас».

«Ребята на свежем воздухе будут учиться ориентироваться на местности, пользоваться картой. В Первомайском парке одна группа будет заниматься с 3 июля, а в парке Дружба вторая группа начнет занятия со 2 июля», — рассказала заместитель директора ЦЭВД имени Белоглазова Елена Каткова.

Еще одну смену организует хореографический ансамбль «Конфетти». Педагоги в сквере у ЦЭВД будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия с ребятами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Всего в городе летом организуют 108 малоконтактных смен для 1 808 детей. Как пояснили в городском управлении образования, разработанные смены оказались востребованными. Все места уже заняты, ребят распределили по группам.