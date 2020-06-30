Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:34 1

В Благовещенске начинают работу малоконтактные спортивные смены для детей

В Благовещенске начинают работу малоконтактные спортивные смены для детей
Фото: администрация Благовещенска

Для детей со 2 июля начнут работать малоконтактные физкультурно-оздоровительные смены. Дети будут заниматься и играть на открытых спортивных площадках, школьных стадионах и в парках. Продолжительность таких смен не превышает 5 дней.

В каждой группе будет не более 10 детей. Занятия рассчитаны на 2- 2,5 часа в день. В конце занятий ребятам будут выдавать воду, сок, фрукты или другие продукты для перекуса.

Решение о возможности проведения таких смен в городском управлении образования приняли на основании распоряжения губернатора Амурской области, предусматривающего возвращение деятельности образовательных организаций спортивной направленности.

Смены проводят общеобразовательные и спортивные школы, а также Центр эстетического воспитания детей имени Белоглазова. Например, в ЦЭВД в начале июля пройдут две смены «Лето плюс компас».

«Ребята на свежем воздухе будут учиться ориентироваться на местности, пользоваться картой. В Первомайском парке одна группа будет заниматься с 3 июля, а в парке Дружба вторая группа начнет занятия со 2 июля», — рассказала заместитель директора ЦЭВД имени Белоглазова Елена Каткова.

Еще одну смену организует хореографический ансамбль «Конфетти». Педагоги в сквере у ЦЭВД будут проводить физкультурно-оздоровительные занятия с ребятами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Всего в городе летом организуют 108 малоконтактных смен для 1 808 детей. Как пояснили в городском управлении образования, разработанные смены оказались востребованными. Все места уже заняты, ребят распределили по группам.

Просмотров всего: 604

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 13

В Приамурье больше 2 с половиной тысяч человек контактировали с заболевшими COVID-19
Коронавирус 19

Еще 31 случай COVID-19 подтвержден в Амурской области
Коронавирус

В Приамурье провели более 100 тысяч тестов на коронавирус

Власть 31

Губернатор Приамурья призвал конфессии активнее работать с прихожанами по Конституции
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • bayan-spam

    bayan-spam
    23 минуты назад

    что делать в дождь будут?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь