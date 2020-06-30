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сегодня, 15:07 14

1 июля бренд «Амур.инфо» переходит к новому владельцу

1 июля бренд «Амур.инфо» переходит к новому владельцу

С 1 июля бренд Амур.инфо переходит к новому владельцу. Коллектив информационного агентства во главе с Игорем Горевым будет развивать новый проект – сайт amur.life. Изначально интернет-журнал размещался на Амур.инфо, теперь он получит отдельную прописку и станет самостоятельным и самодостаточным ресурсом. Об этом основатель ИА «Амур.инфо» Игорь Горевой рассказал в программе «Простые вопросы».

«Договор подписан, и с 1 июля все, что касается бренда Амур.инфо – сам сайт и аккаунты в соцсетях – переходят по договору другому владельцу. Наша команда будет работать над новым проектом – amur.life, – с этого объяснения начал Игорь Геннадьевич. – Причины этого есть внешние и внутренние. Про внешние я говорить сейчас не буду, потому что все эти процессы еще долго будут в развитии, а назову внутренние. Компании 18 лет, три учредителя. У нас сложились разные взгляды на развитие компании, разные жизненные ситуации, разные интересы, иногда противоположные. Поэтому мы решили продать бренд, на вырученные средства компания выкупает долю учредителей, я создаю резервный фонд, чтобы пройти переходный период, и мы продолжаем работать и заниматься тем, чем привыкли заниматься».

На вопрос, за сколько был продан бренд Амур.инфо, Игорь Горевой не ответил, ссылаясь на условия договора. Новым владельцем Амур.инфо стало одно из медиа-предприятий Благовещенска

Игорь Горевой подчеркнул, что на новом проекте amur.life сохранится основной костяк журналистского коллектива. Команда будет также делать ленту новостей, эксклюзивные журналистские материалы, программу «Простые вопросы» и прямые эфиры.

«Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Всего не предусмотришь. Это будет СМИ, сайт, мы также будем представлены во всех соцсетях. Если обстоятельства сложились так, я смотрю это как на новые возможности – делать то, что мы еще не делали и пробовать делать так, как мы еще не делали».

«Каким вы видите amur.life через год?», – поинтересовалась ведущая Наталья Наделяева.

«Я вижу его ярким, честным, умным и интеллигентным. Я вижу его грамотным, популярным. Мы должны очень хорошо понимать, что нужно обществу не только сегодня, но и завтра, и через год», – ответил Игорь Горевой.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был с нами все эти долгие годы. Наших читателей, вдумчивых и вспыльчивых, одобряющих, критикующих нас форумчан, а теперь пишущих сотни комментариев в инстаграме. Только разговаривая друг с другом вот так, публично, мы сможем искать и находить вместе дорогу не только к экономически процветающему, но и справедливо устроенному обществу.

Хочу сказать спасибо потрясающей и многочисленной команде журналистов, редакторов, колумнистов, технических специалистов. Сделать в маленьком Благовещенске самое цитируемое СМИ на Дальнем Востоке – и цитируемое в соцсетях – самой модерновой среде – это вам не шутки. Отличная работа, молодцы!

Я хочу поблагодарить наших рекламщиков, небольшую, молодую команду, которая сумела освоить и развивать новые направления и рынки.

Вместе у нас получилось сделать не только ведущее СМИ Дальнего Востока, но сделать его экономически эффективным, ориентированным на рыночную модель развития, вполне жизнеспособным и прибыльным без бюджетных денег. Это превосходная работа и блестящий результат! Теперь будем встречаться с вами на amur.life».

Пока материалы amur.life будут выходить на временном сайте, который примерно через неделю будет обновлен до более привычного читателям вида, а также в инстаграм-аккаунте amur.life.

В полночь 1 июля администрирование сайта Амур.инфо. будет передано новому владельцу.

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#Простые вопросы

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    36 минут назад

    ну не знаю без горевого этот ресурс я думаю «свалится»

  • Paster

    Paster
    32 минуты назад

    Саня mestnui1

    ну не знаю без горевого этот ресурс я думаю «свалится»



    Куда же ещё сильнее сваливаться.

    А новый владелец кто?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    25 минут назад

    ПРОЩАЙ ЧЕСТНОЕ СМИ. Уже сейчас много запрещали размещать. А теперь ты превратишься в первый канал. Больше новостей нет!

  • Landyush

    Landyush
    24 минуты назад

    Сами же и потеряли.

  • Страйкер

    Страйкер
    23 минуты назад

    если человек шарит, первым делом уволит всех безграмотных бездарей

  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    17 минут назад

    А что будет с форумом

  • V.M.

    V.M.
    12 минут назад

    Спасибо, Игорь Горевой со товарищи, что у нас в области

    был такой ресурс. Я с вами 12 лет. Мне нравились и Новости,

    и Простые вопросы, и конечно, Форум АмурИнфо.

    Сохранится ли он на сайте amur.life ?

  • таперича

    таперича
    12 минут назад

    Ничего личного -просто бизнес.Новый

    Так нас хомячков с сообществами(сообщество линуксоидов например) и стригут(хомячки аж плачут)

  • Изнуренков

    Изнуренков
    10 минут назад

    bayan-spam

    ПРОЩАЙ ЧЕСТНОЕ СМИ. Уже сейчас много запрещали размещать. А теперь ты превратишься в первый канал. Больше новостей нет!



    Насчет честного СМИ поржал от души хайпующее, действующее в интересах определенных лиц, навязывающее свою точку зрения, при этом игнорирующее мнение других сторон! И да, не брезгующее брать деньги у "кровавого режима"!

  • Изнуренков

    Изнуренков
    9 минут назад

    Страйкер

    если человек шарит, первым делом уволит всех безграмотных бездарей



    Так они сами ушли, вместе и ИГ

  • таперича

    таперича
    8 минут назад

    V.M.




    Спасибо, Игорь Горевой со товарищи, что у нас в области

    был такой ресурс. Я с вами 12 лет. Мне нравились и Новости,

    и Простые вопросы, и конечно, Форум АмурИнфо.

    Сохранится ли он на сайте amur.life ?



    Че-та ни дофига ли новостей на квадратный сантиметр площади на АмурЛайф.

  • Демидыч

    Демидыч
    7 минут назад

    Горевой это рупор ЕР-зажимал всю критику правящей партии и банил всех оппозиционеров на форуме

  • таперича

    таперича
    6 минут назад

    Демидыч




    Горевой это рупор ЕР-зажимал всю критику правящей партии и банил всех оппозиционеров на форуме



    Бедняга труш

  • таперича

    таперича
    2 минуты назад

    таперича




    V.M.




    Спасибо, Игорь Горевой со товарищи, что у нас в области

    был такой ресурс. Я с вами 12 лет. Мне нравились и Новости,

    и Простые вопросы, и конечно, Форум АмурИнфо.

    Сохранится ли он на сайте amur.life ?



    Че-та ни дофига ли новостей на квадратный сантиметр площади на АмурЛайф.



    Дядя Горевой

    Твой новый сайт похож на спам -рассылку на торрент -трекерах с кучей ссылок на всякие новости на странице

    Зачем ты это сделал???

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