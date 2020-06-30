1 июля бренд «Амур.инфо» переходит к новому владельцу

«Договор подписан, и с 1 июля все, что касается бренда Амур.инфо – сам сайт и аккаунты в соцсетях – переходят по договору другому владельцу. Наша команда будет работать над новым проектом – amur.life, – с этого объяснения начал Игорь Геннадьевич. – Причины этого есть внешние и внутренние. Про внешние я говорить сейчас не буду, потому что все эти процессы еще долго будут в развитии, а назову внутренние. Компании 18 лет, три учредителя. У нас сложились разные взгляды на развитие компании, разные жизненные ситуации, разные интересы, иногда противоположные. Поэтому мы решили продать бренд, на вырученные средства компания выкупает долю учредителей, я создаю резервный фонд, чтобы пройти переходный период, и мы продолжаем работать и заниматься тем, чем привыкли заниматься».

На вопрос, за сколько был продан бренд Амур.инфо, Игорь Горевой не ответил, ссылаясь на условия договора. Новым владельцем Амур.инфо стало одно из медиа-предприятий Благовещенска

Игорь Горевой подчеркнул, что на новом проекте amur.life сохранится основной костяк журналистского коллектива. Команда будет также делать ленту новостей, эксклюзивные журналистские материалы, программу «Простые вопросы» и прямые эфиры.

«Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Всего не предусмотришь. Это будет СМИ, сайт, мы также будем представлены во всех соцсетях. Если обстоятельства сложились так, я смотрю это как на новые возможности – делать то, что мы еще не делали и пробовать делать так, как мы еще не делали».

«Каким вы видите amur.life через год?», – поинтересовалась ведущая Наталья Наделяева.

«Я вижу его ярким, честным, умным и интеллигентным. Я вижу его грамотным, популярным. Мы должны очень хорошо понимать, что нужно обществу не только сегодня, но и завтра, и через год», – ответил Игорь Горевой.

«Я хочу поблагодарить всех, кто был с нами все эти долгие годы. Наших читателей, вдумчивых и вспыльчивых, одобряющих, критикующих нас форумчан, а теперь пишущих сотни комментариев в инстаграме. Только разговаривая друг с другом вот так, публично, мы сможем искать и находить вместе дорогу не только к экономически процветающему, но и справедливо устроенному обществу.

Хочу сказать спасибо потрясающей и многочисленной команде журналистов, редакторов, колумнистов, технических специалистов. Сделать в маленьком Благовещенске самое цитируемое СМИ на Дальнем Востоке – и цитируемое в соцсетях – самой модерновой среде – это вам не шутки. Отличная работа, молодцы!

Я хочу поблагодарить наших рекламщиков, небольшую, молодую команду, которая сумела освоить и развивать новые направления и рынки.

Вместе у нас получилось сделать не только ведущее СМИ Дальнего Востока, но сделать его экономически эффективным, ориентированным на рыночную модель развития, вполне жизнеспособным и прибыльным без бюджетных денег. Это превосходная работа и блестящий результат! Теперь будем встречаться с вами на amur.life».

Пока материалы amur.life будут выходить на временном сайте, который примерно через неделю будет обновлен до более привычного читателям вида, а также в инстаграм-аккаунте amur.life.

В полночь 1 июля администрирование сайта Амур.инфо. будет передано новому владельцу.