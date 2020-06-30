Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30июня
Предыдущая новость
сегодня, 12:23 0

Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство

Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство
Фото: архив Амур.инфо

Сковородинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Благовещенска, который приехал на заработки в город Сковородино. Его признали виновным в убийстве.

Установлено, что между двумя мужчинами, проживавшими на тот момент в общежитии для рабочих, из-за взаимных оскорблений произошел конфликт, переросший в драку. Один ошпарил кипятком ногу другого, а тот со злости дважды ударил обидчика ножом в грудь, убив.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 186

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 15

В Амурской области мужчина, которого искали четыре дня, сам вышел из леса
Происшествия 1

Группу наркосбытчиков задержали в Приамурье (видео)

Общество 3

Руководителя строительной организации в Благовещенске осудили за взятку сотруднику ФСБ (видео)
Происшествия

В Зейском районе локализовали природный пожар в 9 километрах от Умлекана
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь