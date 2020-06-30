Амурчанин получил 11 лет строгого режима за убийство

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Сковородинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Благовещенска, который приехал на заработки в город Сковородино. Его признали виновным в убийстве.

Установлено, что между двумя мужчинами, проживавшими на тот момент в общежитии для рабочих, из-за взаимных оскорблений произошел конфликт, переросший в драку. Один ошпарил кипятком ногу другого, а тот со злости дважды ударил обидчика ножом в грудь, убив.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.