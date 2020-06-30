В Шимановске улучшают жилищные условия вдовам ветеранов и труженикам тыла

На ремонт их жилья потратят более 1 миллиона рублей, выделенных из регионального бюджета. В 3 помещениях работы завершили. В остальных квартирах ремонт закончат после снятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

В ходе ремонта рабочие заменят окна, электропроводку, трубы, отремонтируют крышу, сделают косметический ремонт и обшивку дома. В Шимановске проживают 5 участников Великой Отечественной войны, 1 узница концлагеря, 28 вдов ветеранов, 30 тружеников тыла.

В этом году на ремонт жилья ветеранам выделено более 41 миллиона рублей из областного бюджета. Средства распределены бюджетам муниципальных образований. Такую помощь получат более 400 амурских ветеранов.

Также 7 вдов участников Великой Отечественной войны в этом году переедут в новые квартиры. На это выделено 15,7 миллионов рублей.

В Приамурье проживают 5 инвалидов Великой Отечественной войны, 133 участника Великой Отечественной войны, 10 жителей блокадного Ленинграда, 38 несовершеннолетних узников концлагерей, 2218 вдов ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.