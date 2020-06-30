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В Приамурье больше 2 с половиной тысяч человек контактировали с заболевшими COVID-19

В Приамурье больше 2 с половиной тысяч человек контактировали с заболевшими COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области общее количество контактных лиц с заболевшими коронавирусом достигло 2 555 человек (в Благовещенске – 1 232, в Свободном – 542). Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Проведено 104 586 исследований, в том числе за последние сутки – 1 472. На изоляции по месту жительства находится 2 549 человек, в изоляторах – 6, в обсерваторе – 0.

Коэффициент распространения инфекции – 0,8 (в Благовещенске – 1,2, Благовещенский район – 1,4).

Показатель тестирования – 251,7 на 100 тысяч населения, пишет амурское правительство.

С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1 682 случая COVID-19, 619 из которых завершились выздоровлением. Заболевшие – жители Благовещенска (704 человека), Благовещенского района (45 человек), Белогорска (40 человек), Белогорского района (1 человек), Тынды (130 человек), Зеи (9 человек), Магдагачинского района (43 человека), Свободного (403 человека), Шимановска (49 человек), Шимановского района (11 человек), Прогресса (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (20 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (44 человека), Райчихинска (25 человек), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (34 человека), Тындинского района (12 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (49 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (22 человека), Архаринского района (2 человека). Зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    619 из которых завершились выздоровлением

    на сайте коронавирус.рф их - 704, ну

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